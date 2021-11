Wenn aus Teebeuteln Kunstwerke werden

„Was den Besucher erwartet, wenn er in mein Atelier kommt?“ Diese Frage beantwortet Anke Zandman ohne zu zögern: „Ein bisschen Bohème, gute Musik, gemütliche Sofas, viele Staffeleien und ein Atelierhund.“ Sie lächelt zufrieden. Und das, obwohl das Leben der 53-Jährigen vor nicht allzu langer Zeit eine eher ungeplante Wendung erfahren hat: Aus gesundheitlichen Gründen musste sie ihren Traumberuf aufgeben und ist nun freischaffende Künstlerin in der Kurzen Straße in Nottuln „in diesem kleinen weißen Häuschen“. Tagsüber. Nachts, wenn der Schlaf nicht kommen will, arbeitet sie oben, unter dem Dach ihres Hauses.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie