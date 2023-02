Wer möchte Familien mit Babys helfen?

Bundesweit unterstützen derzeit rund 4000 Ehrenamtliche im Rahmen des Angebots „wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt“ Familien mit Babys im ersten Jahr nach der Geburt. Doch die Nachfrage der Familien wächst stetig. Deshalb sucht das Sozialunternehmen wellcome gGmbH weitere Ehrenamtliche. Am Donnerstag (23. Februar) findet dazu eine digitale Infoveranstaltung statt, die um 19 Uhr beginnt und sich an alle richtet, die sich für ein Ehrenamt zur Unterstützung von Familien interessieren, heißt es in der Ankündigung.

Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Frauen

Das „wellcome“-Angebot richtet sich an alle Familien, die sich im ersten Jahr nach der Geburt eines Babys Unterstützung wünschen. Ehrenamtliche helfen für ein paar Monate ein- bis zweimal pro Woche im Alltag, so wie es sonst Familie, Freunde oder Nachbarn tun würden. Umgesetzt wird das Angebot in Kooperation mit über 200 gemeinnützigen Organisationen aus den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Bildung und Soziales, für den hiesigen Bereich ist das der Sozialdienst katholischer Frauen in Lüdinghausen.

In Nottuln setzen sich sechs Frauen ein. „Zu ihrer Freude sind drei von ihnen selbst Oma geworden und haben nicht mehr ganz so viel Zeit, um andere Babys zu betreuen“, sagt Monika Heitmann, Koordinatorin bei „wellcome“ Lüdinghausen. Sie würde sich über neue Ehrenamtliche freuen.

Anmeldung zur Infoveranstaltung

Die Anmeldung zu der einstündigen digitalen Infoveranstaltung erfolgt online über www.wellcome-online.de/ehrenamt-veranstaltung/. Die Teilnehmenden erhalten circa zwei Tage vor der Veranstaltung per Mail den Link, über den sie sich dann in die digitale Infoveranstaltung einwählen können.