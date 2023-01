Wer möchte gerne mitspielen?

Das sinfonische Blasorchester der BMV Nottuln setzt im Frühjahr mit einem Konzert zum Thema „Licht und Musik“ in der Nottulner St.-Martinus-Kirche wieder ein Highlight in der Reihe „Finde dein Licht“ des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Mit der möchte die Kooperation „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“ an über 30 aktuellen und ehemaligen Klosterstandorten auf die Bedeutung des Kulturguts „Kloster“ aufmerksam machen. Als Standort des ehemaligen freiweltlich adeligen Damenstiftes hat sich Nottuln dank des Engagements der Nottulnerin Margarete Rademacher bereits seit einigen Jahren mit verschiedenen Veranstaltungen einen festen Platz in der Reihe erarbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung der BMV.

Tief bewegende Klangwelten

Im Mittelpunkt des Konzertes, das am 19. März (Sonntag) stattfindet, werden die drei Kompositionen „Lux aurumque“, „Goodnight Moon“ und „Sleep“ des zeitgenössischen amerikanischen Komponisten Eric Whitacre stehen. In seinen choralhaften Werken erschafft Whitacre eindrucksvolle und tief bewegende Klangwelten, in denen traumhafte Klangakkorde miteinander verschmelzen und sich zu einem sanften Spiel aus Farben und Licht entwickeln, heißt es in der Ankündigung. Eine Sopranistin wird die zu den Musikstücken komponierten Gesangspartien singen. „Schon anlässlich des letztjährigen Konzertes in der Reihe des LWL hat der neue Dirigent des Blasorchesters, Norbert Fabritius, das Publikum mit seinem einfühlsamen Dirigat von Orchester und Chor begeistert.“

Weitere Musikerinnen und Musiker können mitmachen

Die BMV wird das Konzert als Projekt durchführen und lädt alle Interessierten ein, an den Proben und der Aufführung teilzunehmen. Angesprochen sind alle Musikerinnen und Musiker, die über Erfahrung im Musizieren in einem Orchester verfügen, vielleicht schon längere Zeit nicht mehr in einem Orchester musiziert haben oder einfach die Musikrichtung des Konzertes lieben und mitmusizieren möchten.

Wer als Bläserin oder Bläser eines Holz- und Blechblasinstruments oder als Kontrabassist mitwirken möchte, kann sich bis zum 20. Januar per Mail an info@bmv-nottuln.de anmelden. Für Fragen und weitere Infos steht die BMV auch telefonisch unter 0 25 02/2 29 97 64 bereit.