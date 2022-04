Haupt- und Finanzausschuss diskutiert Bürgeranregung

Die Stärkung der Identität der Ortsteile Appelhülsen, Darup, Nottuln und Schapdetten möchte ein Einwohner mit einer Bürgeranregung erreichen. Er schlägt die Aufnahme der einzelnen Ortsteile in die Hauptsatzung der Gemeinde vor. Über die Anregung berät der Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung.

Erhalten die Ortsteile Darup (Alter Hof Schoppmann, o.l.), Nottuln (Rathaus, o.r.), Appelhülsen (Schulze Frenkings Hof, u.r.) und Schapdetten (St.-Bonifatius-Kirche)

Die Aufnahme der einzelnen Ortsteile Appelhülsen, Darup, Nottuln und Schapdetten in die Hauptsatzung der Gemeinde Nottuln schlägt ein Einwohner in einer Bürgeranregung nach Paragraf 24 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vor. Eine offizielle Aufnahme in die Satzung würde die Identität der jeweiligen Ortsteile stärken, begründet der Antragsteller sein Anliegen. Es sei ein erstes klares Signal der Gemeinde für die Wertschätzung der einzelnen Ortsteile, deren Bürger und deren Engagement für ihre jeweiligen Ortsteile.