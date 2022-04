Das Osterferienprogramm des Vereins Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln verspricht viele Attraktionen – auch solch gemütliche Aktionen wie das gemeinsame Lagerfeuer.

Die Vorfreude beim Team von Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln ist groß. Nach langer Pandemie-Pause – das letzte Ferienprogramm in Präsenz fand 2019 statt – hat das Treffpunkt-Team für die kommenden Osterferien wieder ein Ferienprogramm organisiert. Für die Teilnahme gelten folgende Corona-Schutzmaßnahmen: Maskenpflicht in Innenräumen, Teilnahme nur getestet/immunisiert.

Folgende Angebote hat das Treffpunkt-Team geplant:

Offener Treff im Jugendzentrum Nottuln (jeweils ab 15 Uhr; für Kinder ab zehn Jahren bis 18 Uhr, ab 13 Jahren bis 21 Uhr; kostenlos und ohne Anmeldung): 11. April (Montag): Osterfeuer (mit Eierbacken am Feuer); 13. April (Mittwoch): Chillen, Billard, Tischtennis und vieles mehr; Herstellung von „verrückten Eierköppen“; 20. April (Mittwoch): PS4, Darts, Button-Basteln, Twister und mehr; 22. April (Freitag): Tischtennisturnier.

Teenietreff im Jugendzen­trum Nottuln (neun bis zwölf Jahre, jeweils 15 bis 18 Uhr): 12. April (Dienstag): Kreatives mit Doodeln; 19. April (Dienstag): „Obstschlacht – Wir schnibbeln einen leckeren Vitaminkick“.

Angebote für Schapdetten und Appelhülsen:

12. April (Dienstag): Selbstbehauptungskurs von 10 bis 15 Uhr für Mädchen und Jungen (neun bis zehn Jahre) in getrennten Gruppen. Der Kurs findet in der Jugendetage Appelhülsen statt. Es handelt sich um ein kostenfreies Angebot in Kooperation mit Frauen e.V. und KJFH e.V. Billerbeck, finanziert durch „Netzwerk Chancengerechtigkeit“.

13. April (Mittwoch): Ausflug zum Frankenhof (ab neun Jahren), 10 bis 16.30 Uhr; Kosten 10 Euro; mit Anmeldung. Der Ausflug ist Schapdettener und Appelhülsener Jugendlichen vorbehalten

14. April (Donnerstag): Ausflug mit dem Zug zur DASA in Dortmund (ab zehn Jahren), 9.30 bis 17.30 Uhr, ab Bahnhof Appelhülsen; Kosten 10 Euro; Anmeldung erforderlich

Außerdem weist das Treffpunkt-Team noch auf diese Angebote hin:

Kreisweites Fotoprojekt „Auf Augenhöhe“ mit der Nottulner Fotografin Franca Porsch. Sie verrät Tricks und Kniffe fürs Fotografieren mit dem Smartphone: 19. bis 21. April (Dienstag bis Donnerstag) jeweils von 10 bis 13 Uhr; kostenloses Angebot, Anmeldung erforderlich.

Beatbox-Workshop „Putz die Katze – Beat it“ am 14. April (Donnerstag) von 10 bis 14 Uhr; ab zehn Jahren; Anmeldung erforderlich.

Couchkino am 8. April (Freitag) mit Jugendfilm ab zwölf Jahren, 18.30 bis 21 Uhr; „Kino! Kino!“ am 24. April (Sonntag) ab sechs Jahren; Einlass 15.30 Uhr, Filmstart 16 Uhr; freier Eintritt, keine Anmeldung.

Für weitere Infos zu den Angeboten und für Anmeldungen stehen die bekannten Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung: 02502/22 31 50, E-Mail info@treffpunktjugend.de und www.treffpunktjugend.de.