„Wir fühlen uns getäuscht“

Wenige Stunden vor der Ratssitzung am Dienstag (13. Dezember) erneuert die SPD-Fraktion ihre Kritik am Agravis-Projekt. Dass ein Gutachten erst kurz vor der Ratssitzung der Politik vorliegt, erzürnt die SPD.

Die SPD-Fraktion hat in ihrer letzten Sitzung das Thema Bebauungsplan Nr. 162 „Beisenbusch II“ und Nr. 163 „Logistikzentrallager Agravis“ für die kommende Ratssitzung beleuchtet. In einem erst jetzt vorgelegten Abstandsgutachten aus August des Jahres ist von einem Sicherheitsabstand von 460 Metern zu Nachbarn die Rede, so die SPD in einer Pressemitteilung. Untersucht wurden Emissionen bei einem Brand des Gefahrstofflagers.

Keine nennenswerten Vorteile

„Wir sind entsetzt und fühlen uns getäuscht, da in den Vorlagen der Sitzungen der letzten zwei Monate dieses Gutachten gefehlt hat. Das muss vor der Entscheidung für den B-Plan selbstverständlich erst geklärt sein“, stellte Fraktionsvorsitzender Wolfgang Danziger klar. „Keine nennenswerten Vorteile verbunden mit möglichen Gefahren, die uns drohen können.“

Folgende Fakten, so die SPD, müssten zusätzlich in die Entscheidung einbezogen werden:

Weiterer Interessent in ähnlicher Größenordnung

Zum Thema Gewerbesteuereinnahmen wurde in ersten Gesprächen ein nie­driger fünfstelliger Betrag avisiert, heißt es in der Pressemitteilung. Aufgrund der Kritik der SPD habe es dann in einer öffentlichen Veranstaltung in Appelhülsen geheißen, es könnten auch 200 000 Euro an Abgaben insgesamt im Jahr sein. Inzwischen wurde schriftlich festgehalten, dass dieser Betrag nicht jährlich erwartet werden kann. In den ersten fünf bis zehn Jahren werden ohnehin durch hohe Abschreibungen keine Gewinne ausgewiesen und damit keine Gewerbesteuern anfallen, so die SPD. „Da die Flächen im Regionalplan angerechnet werden, vermindern die 90 000 qm die Ausweisung möglicher Gewerbegebiete für andere Firmen, die mehr Gewerbesteuer zahlen würden.“

Inzwischen liege die Bewerbung eines weiteren Interessenten für ein Gewerbegrundstück in ähnlicher Größenordnung vor, der ein Vielfaches an Gewerbesteuern pro Jahr bereits heute zahlt und diesen Betriebszweig nach Nottuln verlagern will, heißt es weiter.

Kritisch sieht die SPD, dass beim Agravis-Projekt lediglich einige Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor in Aussicht gestellt werden.

Verwendung der Restfläche ungewiss

Die Verwendung der Restfläche (ca. 16 500 qm) sei ungewiss, so die SPD. Die Gemeinde muss die Flächen der Agravis abkaufen, wenn sie die Gewerbeflächen selbst anbieten will. Dafür ist eine Investition in der Größenordnung von 700 000 bis eine Million Euro erforderlich. „Geld, das die Gemeinde in absehbarer Zeit nicht kreditfinanzieren kann.“

Das Argument, nur mit dieser Fläche ein Angebot für Ansiedlung von Gewerbe zu haben, habe sich inzwischen überholt. Dem Bürgermeister sei es ja gelungen, ein 50 000 qm großes Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Beisenbusch zur Erweiterung des Gewerbegebietes zu erwerben.

Fazit der SPD: „Der B-Plan 162 ist nicht sinnvoll und muss nicht beschlossen werden.“ Es sei denn, Agravis will statt der Gemeinde die Grundstücke selbst für Kleingewerbe nutzen oder zu diesem Zweck gewinnbringend verkaufen.

Die Verkehrsbelastung auf der Bundesstraße aus Richtung der Autobahn und am Beisenbusch insbesondere in den verkehrsstarken Zeiten erfordert bereits heute eine Lösung, die Staus vermeiden hilft. Der Landesbetrieb Straßenbau habe die Baumaßnahme zur Verbesserung der Situation nicht von der Ansiedlung der Firma Agravis abhängig gemacht, das heiße: Sie würde sowieso realisiert.

Die massive Versiegelung der Flächen könne durch entsprechende Maßnahmen von Agravis bestenfalls kompensiert werden.

Verknüpfung mit Stever-Renaturierung sachlich falsch

„Die Verknüpfung der Ansiedlung von Agravis mit der Komplettfinanzierung der Renaturierung der Stever ist sachlich falsch“, betont die SPD-Fraktion weiter. „Die Realisierung erfolgt nicht im Rahmen des Bebauungsplans.“ Im Übrigen gebe es einen Auftrag des Rates an die Verwaltung zur Prüfung eines Umsetzungskonzepts zum „Hochwasserschutz Appelhülsen“ (dort ist die Stever-Renaturierung enthalten) aufgrund des SPD-Antrags vom 19. April 2022.

„Ob sich die CDU-Fraktion an die Ankündigung ihres Fraktionsvorsitzenden halten wird, der in der Ratssitzung am 27. September versprochen hatte, dass seine Fraktion dem B-Plan nicht zustimmen wird, sollten die Versprechungen von Agravis sich nicht bewahrheiten?“, fragt die SPD vor der heutigen entscheidenden Ratssitzung. Es gelte, die Interessen eines Unternehmens gegen die aller Bürgerinnen und Bürger abzuwägen.