Nicole und Stefan Roderig sind immer noch das amtierende Kolping-Prinzenpaar. Und als Tollitäten haben sie einen Blick auf die Bahnschranken in der Bahnhofstraße geworfen.

Das Appelhülsener Prinzenpaar Nicole und Stefan Roderig haben die Wartezeiten vor der Bahnschranke gemessen. Und haben das Ergebnis in Litern beziffert.

Das immer noch amtierende Kolping-Prinzenpaar aus Appelhülsen, Nicole und Stefan Roderig, hat sich ein Bild von der Situation an der Bahnschranke in Appelhülsen gemacht. „Wir haben das überprüft – Is‘ immer noch nix!“ Zwischenzeitlich ist diese circa eine Kiste Bier lang geschlossen gewesen. Und die beiden haben sich die Zeit mit einem Tänzchen vertrieben, berichten die beiden Karnevalisten in einer nicht ganz ernst gemeinten Pressemitteilung.

Bereits in ihrer Eröffnungsrede 2020 beim Kolping-Karneval hatten die beiden prophezeit: „Die Unterführung kommt bestimmt, aber wohl erst, wenn Schalke die Schale gewinnt.“ Genannter Club ist bekanntlich übergangsweise sogar in der zweiten Liga gelandet, was für den ersten Spatenstich nichts Gutes bedeute . . . Das Prinzenpaar bleibt mit allen Appelhülsener Bürgern dennoch optimistisch.

In ihrem dritten Jahr der Regentschaft weist das Prinzenpaar schon jetzt auf einen weiteren Beitrag der Appelhülsener Karnevalsgruppen hin, der am 26. Februar öffentlich gemacht werden soll. Das sei der Tag, an dem die große Kolping-Karnevalsparty im Frenkingshof wieder der Pandemie zum Opfer fällt, erklären sie und grüßen mit einem fröhlichen „Kolping! Helau!“