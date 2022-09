„Wir haben uns diese Situation nicht ausgesucht“

Der Ausfall der kleinen Turnhalle stellt den Verein DJK Grün-Weiß Nottuln vor große Herausforderungen. DJK-Vorsitzender Josef Dirks betont in einem Rundbrief aber auch: „Es steht für die DJK außerhalb jeglicher Diskussion, dass Menschen, die vor dem Krieg flüchten, untergebracht werden müssen und ein Dach über dem Kopf benötigen.“

Der Vorsitzende der DJK Grün-Weiß Nottuln, Josef Dirks, hat in einem Rundbrief an die Mitglieder und Förderer des Vereins appelliert, „uns wieder einmal in dieser unglaublichen Zeit den Rücken zu stärken und sich mit uns solidarisch zu erklären. Wir alle haben uns diese Situation nicht ausgesucht und können leider immer nur reagieren.“