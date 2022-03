„Wir haben uns gut geschlagen“

Zufriedene Gesichter bei der Volksbank Nottuln. Die Genossenschaftsbank mit Sitz in Nottuln und Niederlassungen in Appelhülsen, Buldern, Darup, Lette und Rorup hat im Geschäftsjahr 2021 ihren Wachstumskurs fortgesetzt, Innovationsstärke bewiesen und ihre Leistungsfähigkeit weiter ausgebaut, berichtet die Bank in einer Pressemitteilung und betont: „Alle wichtigen Geschäftsbereiche haben einen positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg geleistet und sich erfreulich entwickelt. Die Bilanzsumme stieg 2021 um 4,9 Prozent auf den neuen Rekordwert von 578,3 Millionen Euro. Das betreute Kundengeschäftsvolumen wuchs sogar um 7,9 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro.“

Vorstandssprecher Martin Herding und seine beiden Vorstandskollegen Martin Aldenhoff und Egbert Messing zeigten sich daher zufrieden mit der bilanziellen Entwicklung. „Das Wachstum belegt, dass wir für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden die passenden Lösungen anbieten“, so ihr Fazit – erzielt in einer nicht gerade leichten Zeit. Die Vorstände werteten das geschäftliche Ergebnis gleichzeitig auch als Indikator für die wirtschaftliche Stärke der Region. Ein großer Dank des Vorstands für Engagement und Loyalität geht an die 89-köpfige Mitarbeiterschaft, darunter elf Auszubildende.

Rege Nachfrage nach Krediten

Die Bank verzeichnete 2021 im Kreditgeschäft eine rege Nachfrage mit einem Plus von 9,0 Prozent. Damit stehen jetzt 406,1 Millionen Euro in den eigenen Büchern, deutlich über dem Durchschnitt aller Genossenschaftsbanken. Nach Beobachtungen der Volksbank haben viele Firmen das Jahr gut gemeistert, viele Privatkunden investierten kräftig in das Immobiliensegment. Anfragen zu den Corona-Liquiditäts- und Kredithilfen der Volksbank spielten eine untergeordnete Rolle.

Auch das vermittelte Darlehensgeschäft mit den genossenschaftlichen Hypothekenbanken, der R+V und der Bausparkasse Schwäbisch Hall wurde weiter ausgebaut. Damit betreut die Volksbank aktuell Kundenkredite in der Gesamtsumme von 572,9 Millionen Euro (plus 6,7 Prozent).

Sorgen bereiten den Vorständen die deutlich gestiegenen Baukosten in Verbindung mit dem jüngsten Zinsanstieg seit Anfang Februar 2022. Das niedrige Zinsniveau hat im letzten Jahr viele Bau- und Investitionsvorhaben beflügelt. „In unserer Region ist der Wunsch nach einer eigenen Immobilie unverändert groß und wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden ihre Träume verwirklichen zu können“, so Egbert Messing.

Kundeneinlagen wachsen moderat

Mit plus 1,6 Prozent auf 408,4 Millionen Euro verzeichneten die Kundeneinlagen ein eher moderates Wachstum. Diese Entwicklung führt der Vorstand vor allem auf die besonders kundenorientierte Beratung in Zeiten der Nullzinspolitik der EZB zurück. Stark nachgefragt waren Wertpapiere und Fondsanlagen der Finanzpartner, insbesondere von Union Investment. Deutlich zugenommen hat neben Rendite- und Sicherheitsaspekten dabei auch das Interesse an nachhaltigen Kapitalanlagen. Das gesamte von der Volksbank Nottuln betreute Kundenanlagevolumen stieg deutlich um 8,4 Prozent auf 712,7 Millionen Euro.

Dividende für die Mitglieder

„Mit Blick auf unsere Ertragslage stellen wir fest, dass wir unsere gesteckten Ziele trotz der Corona-Pandemie und des anhaltenden Null- und Negativzinsumfeldes erreicht haben. Wir freuen uns, dass wir unser Eigenkapital weiter stärken konnten und eine angemessene Dividende an unsere Mitglieder auszahlen werden“, resümierte der Vorstand. Die Mitglieder profitieren erstmalig vom in 2021 eingeführten Mitgliederbonussystem, das eine Bonuszahlung für jedes Mitglied in Abhängigkeit von der Geschäftsintensität vorsieht. Darüber hinaus ist die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,0 Prozent auf die Geschäftsguthaben beabsichtigt. Die Entscheidung darüber treffen die Volksbankvertreterinnen und -vertreter in ihrer Sitzung.

Dass der Volksbank Nottuln das Wohlergehen der Region und des Gemeinwesens langfristig am Herzen liege, zeige auch das Spendenvolumen von insgesamt 76 000 Euro, das Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen für deren Projekte in 2021 zugutekam, betont die Bank.

Investitionen in die Digitalisierung

Vorgenommen hat sich die Bank, weiter zu investieren, insbesondere in die Digitalisierung mit einer personellen Aufstockung und neuer Technik in ihrem telefonischen Kunden-Service-Center. Letzteres versteht die Volksbank als optimale Ergänzung zur Filiale und zum Onlinebanking. „Neben dem persönlichen Kontakt vor Ort werden digitale Zugangswege sowie der telefonische Kundenservice zunehmend wichtiger“, so Vorstand Martin Aldenhoff abschließend.