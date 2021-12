In seiner Weihnachtsansprache zieht Nottulns Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes insgesamt eine positive Bilanz des Jahres 2021. Er nimmt aber auch die Projekte und Themen in den Blick, die Nottuln im kommenden Jahr beschäftigen werden.

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes zieht in seiner Weihnachtsansprache an die Nottulner Bevölkerung eine insgesamt positive Bilanz des Jahres 2021. „Trotz vieler Probleme sind wir in Nottuln einigermaßen gut durch das Jahr gekommen“, betont Thönnes und ergänzt an anderer Stelle: „Wir kommen voran.“

Streifzug durch lokale Themen

Die Ansprache des Bürgermeisters, aufgenommen als Video und abrufbar über die Gemeindehomepage (www.nottuln.de) und bei Youtube (https://youtu.be/t0caeelC-2Q), ist ein Streifzug durch nahezu alle lokalen Themen. Der Bürgermeister dankt dabei besonders den vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich ehrenamtlich engagieren. „Wenn ich mir vorstelle, mit wie viel Engagement und Kreativität selbst in diesem Jahr in den Sportvereinen und in vielen anderen Vereinen gearbeitet wurde und mit welch hohem Einsatz Frauen und Männer Zeit investiert haben, wie viel Engagement in die Kultur geflossen ist, dann bin ich stolz auf alles, was so gut gelungen ist.“

Beim Streifzug durch die gemeindlichen Themen widmet sich der Bürgermeister unter anderem der erst vor Kurzem vom Rat verabschiedeten Klimaschutzstrategie. „Dem Klimawandel und der Klimafolgenanpassung müssen wir uns stellen“, betont Thönnes. „Mit weiteren Photovoltaikanlagen, aber auch mit Windkraftanlagen werden wir uns in Richtung Zukunft aufmachen. Jede und jeder ist gefragt, Verhalten und Lebensgewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen.“ Erfreut ist der Bürgermeister über die Entwicklung des Carsharing-Projektes in Nottuln und über den Beschluss zur Fahrradstraße in Nottuln. „Eine weitere Fahrradstraße ist bereits in Planung. Sie soll ein längst überfälliges Verkehrsproblem lösen.“

Ausblick auf 2021

Die Baugenehmigung für den Teilneubau der Daruper Sebastianschule, eine neue Kita und ein neuer Spielplatz in Nottuln-Nord, die Arbeiten an den Planungen für das Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen und am Hochwasserschutz für Nottuln und Appelhülsen, eine verbesserte Kommunikation mit den Bürgern, die gute Zusammenarbeit in der Gemeindeverwaltung sind weitere Themen in der Weihnachtsansprache.

Schließlich: „Die Planungen für das kommende Jahr laufen auf Hochtouren: 30 Jahre Partnerschaft mit Chodziez, 1000 Jahre Appelhülsen, 400 Jahre Martinimarkt, Frühlingsfest und Weinfest, Septemberkirmes, Weihnachtsmarkt, zwei neue Konzert-Reihen und vielleicht ein Spätmarkt im Anschluss an den Wochenmarkt . . . Hoffen wir, dass Vieles davon stattfinden kann“, sagt Bürgermeister Thönnes und weist außerdem auf eine neu erworbene Dorf-App hin, die die Gemeinde bald vorstellen werde und die dabei helfe, „dass wir uns miteinander besser vernetzen, aber auch Termine, Angebote und Wünsche miteinander teilen können“.

Corona-Pandemie schwebt über allem

Über allem schwebe aber nach wie vor die Corona-Pandemie. Der Bürgermeister: „Es bleibt als wichtigstes Ziel, das ich mit Ihnen allen gemeinsam erreichen möchte, heil und gesund aus der Pandemie zu kommen. . . . Trotz der Einschränkungen wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen ein frohes und schönes Weihnachtsfest und einen guten und besinnlichen Übergang in das Neue Jahr! Der Blick in viele andere Regionen, wo das Leben deutlich schwieriger ist, macht uns demütig. Achten Sie auf sich, bleiben Sie geduldig, genießen Sie die Zeit der Ruhe mit nur wenigen persönlichen Begegnungen und besinnen wir uns zusammen auf das viele Gute und Schöne, das wir in Nottuln erleben dürfen.“