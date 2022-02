„Wir liegen vor dem Zeitplan“

Das ist doch mal eine gute Nachricht: Weil die Arbeiten in der Straße Kastanienplatz zügig vorangehen, können die Autos schon in Kürze wieder über die Stiftsstraße rollen.

Die Kanalbauarbeiten in der Straße Kastanienplatz und im Einmündungsbereich zur Stiftstraße im Nottulner Ortskern gehen deutlich schneller als erwartet voran.

Die Kanalbauarbeiten in der Straße Kastanienplatz im Nottulner Ortskern gehen deutlich schneller voran als erwartet. „Im Moment liegen wir klar vor dem Zeitplan“, freut sich Diplom-Ingenieur Michael Diekmann von den Nottulner Gemeindewerken, der die Maßnahme geplant hat und nun betreut. Und diesen Zeitgewinn werden auch die Verkehrsteilnehmer noch in dieser Woche zu spüren bekommen. Denn im Laufe des Freitags (11. Februar), so die gute Nachricht, soll die Durchfahrtssperre der Stiftsstraße wieder aufgehoben werden.

Ursprünglich war man davon ausgegangen, die Stiftsstraße für gut vier bis fünf Wochen sperren zu müssen, erläuterte Diekmann im WN-Gespräch. Hintergrund dieser Einschätzung war: Es mussten für die zu erneuernden Schachtbauwerke zuvor eine Gasleitung und eine Wasserleitung verlegt werden. Für diese Arbeiten hätten die beiden Versorger jeweils nur einen Tag benötigt. „Das war deutlich schneller, als wir kalkuliert hatten“, erläutert Diekmann.

Versorger brauchten nur einen Tag

Hinzu kommt, dass die bauausführende Firma derzeit gut vorankommt. Der viele Regen der vergangenen Tage sei zwar nicht förderlich gewesen, habe aber den Zeitplan bislang nicht negativ beeinträchtigt.

Am Donnerstag (10. Februar) erhält der Bereich der Stiftsstraße, in der die Arbeiten stattfanden und der derzeit ohne Pflasterbelag ist, eine Bitumenschicht, auf der dann ab Freitag im Laufe des Tages der Verkehr wieder rollen kann. „Ein Provisorium“, wie Michael Diekmann betont. Solange dort schwere Baufahrzeuge fahren, mache es keinen Sinn, die Straße neu zu pflastern.

Auch nach der Aufhebung der Sperrung in der Stiftsstraße bitten die Gemeindewerke alle Verkehrsteilnehmer wegen des Baustellenverkehrs diesen Bereich weiterhin mit besonderer Sorgfalt zu passieren.