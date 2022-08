„Wir schaffen das nur gemeinsam“

Was passiert, wenn das Gas künftig zum knappen Gut wird? Diese Frage stand am Mittwochabend im Mittelpunkt einer Online-Konferenz, zu der die Gemeinde Nottuln eingeladen hatte.

Das weitere Vorgehen zum Vermeiden einer eskalierenden Mangellage sei ein Kraftakt, der nur gemeinsam zu schaffen sei, unterstrich Thilo Augustin am Mittwochabend während der Zoom-Konferenz, zu der die Gemeindeverwaltung Nottuln eingeladen hatte. 34 Teilnehmende nutzten das Angebot des Austausches zur Gasmangellage. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes begrüßte die interessierten Bürgerinnen und Bürger und ganz besonders die Referenten Thilo Augustin, Geschäftsführer der Gelsenwasser Energienetze GmbH, sowie Johannes Meyer von Energielenker aus Greven.

Augustin hatte Informationen zur Krisenvorsorge Gas für die Gemeinde Nottuln und ihre Bewohner mitgebracht. Er zeigte auf, welche Auswirkungen die Lage der Gas-Pipelines und deren Liefermengen auf die Energiewirtschaft in Europa haben. „Weitere Unterbrechungen oder Reduzierungen der russischen Lieferungen sind zu erwarten“, befürchtete Augustin. Anhand von Diagrammen verdeutlichte er, dass Verbrauchsreduktion helfen kann, die Problemlage zu meistern.

„Eine extreme Herausforderung“

„Was passiert am Markt?“, führte er die aktuelle Entwicklung der Gaspreise und deren Auswirkungen auf die Energiepreise in Deutschland vor Augen. „Wir halten eine Verdreifachung oder Vervierfachung für möglich“, so der Fachmann. „Das ist brutal, eine extreme Herausforderung.“ Er warnte vor denkbaren Szenarien, schlimmstenfalls dem Notstand einer extremen Mangellage. „Das will keiner“, bekräftigte er und ermunterte zum gemeinsamen Kraftakt zur Vermeidung einer eskalierenden Mangellage. Thilo Augustin legte dar, in welchem Umfang das Reduzieren der erwarteten Gasnutzungsmenge beiträgt. „Das schaffen wir nur gemeinsam!“

„Schonungslose Worte, wir müssen was tun“, stimmte ihm der Bürgermeister zu und berichtete, dass das Krisenteam der Gemeindeverwaltung Nottuln zur aktuellen Gasmangellage bereits unterschiedliche Szenarien entwickelt habe, um Energie einzusparen, um der drohenden Verknappung bei gleichzeitigem Preisanstieg zu begegnen.

Optionen zum Energieeinsparen

Optionen zum Energieeinsparen für die Bürgerinnen und Bürger, vermittelte an diesem Abend Johannes Meyer. Kurzfristig sei im Privathaushalt beim Kühlen und Heizen oder auch beim Kochen und Backen durch effizientes Nutzen der Energie und Vermeiden von Verlusten der Verbrauch zu reduzieren, erinnerte er. „Jede Kilowattstunde zählt.“ Als mittelfristige Optionen nannte er den hydraulische Heizungsabgleich sowie optimal gedämmte Heizungs- und Warmwasserrohre. Finanzielle Unterstützung von der Bundesförderung für effiziente Gebäude könne dabei helfen. Auch für Unternehmen wusste er mittel- und langfristige Maßnahmen zur Optimierung. „Gute Broschüren dazu gibt es auch im Internet“, informierte Dr. Thönnes, dass solche auf die Homepage der Gemeinde gestellt werden sollen. Von den Teilnehmenden wurden dann spezielle Fragen und Anregungen weiter gegeben. Da wurde unter anderem die Legionellenpro­blematik bei zu niedriger Wassertemperatur angesprochen oder Detailfragen zu Wärmepumpen gestellt.

Weitere Konferenz angekündigt

„Hervorragend“, lobte Thilo Augustin die Anregung von Tobias Bräutigam, dass kleine Familien, die nachbarschaftlich in großen Häusern wohnten, sich doch in der kalten Jahreszeit zusammentun könnten, um nicht immer alle Räume heizen zu müssen. „Wir haben viel Wohnraum, wir sind total verwöhnt“, begeisterte sich der Geschäftsführer der Gelsenwasser Energienetze für die gute Idee. „Schreiben Sie mal Ihre Zählerwerte auf“, gab er als Tipp in die Runde, um genau zu sehen, was Sparmaßnahmen bringen.

„Das Thema muss in alle Köpfe“, bekräftigte Dr. Thönnes und versprach, dass es bei Verschärfung der Lage eine weitere Konferenz geben werde. „Wir schaffen das nur gemeinsam.“