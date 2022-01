Normalerweise verkaufen die Nottulner Pfadfinder ihre leckeren Printen auf dem Martinimarkt. Der allerdings fand bekanntlich coronabedingt auch 2021 nicht statt. Also machten es die Pfadfinder wie schon im Jahr zuvor: Die Printen wurden in der Backstube des Cafés am Stiftsplatz gebacken und dort zum Verkauf angeboten, zudem wurden sie an zwei Adventswochenenden auf Wunsch ins Haus geliefert. Nun wurde Fazit gezogen.

„Wir sind mehr als zufrieden, wir haben insgesamt 400 Printen gebacken“, freuten sich Stammesvorsitzender Malte Schürkötter und Markus Schürkötter aus dem Trägervereinsvorstand. „Da unsere Printen über einen längeren Zeitraum gekauft werden konnten, als ihn der Martinimarkt sonst bietet, hat das zu einem Umsatzplus geführt.“ Zweimal habe man sogar nachbacken müssen.

„Sehr gut gelaufen ist auch in diesem Jahr die Hauslieferung. Allein 150 Printen kamen auf diesem Weg zu den Kunden,“ berichtete Markus Schürkötter. Dieser Service werde sicher auch im nächsten Jahr wieder angeboten. Sein Sohn Malte wies darauf hin, dass es noch Printen im Café zu kaufen gibt. Sie seien lange haltbar und schmeckten zu jeder Jahreszeit.

Der Erlös aus der Aktion kommt der Unterhaltung und Pflege des Pfadfinderheims „Haus Nimmerland“ auf dem Gelände „Scoutland Yard“ am Vogelbusch zugute.

„Wir waren gerne dabei. Uns war und ist es wichtig, die Jugendarbeit zu unterstützen. Dabei geht es auch um den Zusammenhalt in schwieriger Zeit, das ist meinem Mann und mir ein besonderes Anliegen“, erklärte Kathrin Klein vom Café am Stiftsplatz. Die Pfadfinder bedankten sich mit einem Blumengebinde bei ihr und ihrem Mann Holger.