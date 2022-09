„Wir sollten diplomatisch ins Gespräch kommen!“

Jacek Gursz, Bürgermeister von Chodziez, hat sich in einem Schreiben an Robert Hülsbusch, Fachbereichsvorsitzender des Komitees für Städtepartnerschaft, zu einem Gutachten geäußert, das eine Parlamentskommission in Warschau vorgelegt hat. Auf mehr als 1,3 Billionen Euro beziffert darin Polen die von Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichteten Schäden – und fordert nun Entschädigung.

Die von der Kommission berechnete Summe ergibt sich dem Gutachten zufolge unter anderem aus dem Tod von mehr als 5,2 Millionen polnischen Bürgern. Auch die jahrelange Zwangsarbeit von mehr als zwei Millionen nach Deutschland deportierten Polen wurde berücksichtigt. Allein den Schaden an Gebäuden, Sakralbauten, Industrie und Landwirtschaft schätzen die Autoren des Berichts auf 169 Milliarden Euro. Die Bundesregierung reagierte prompt und lehnte die Reparationszahlungen ab. „Wir sollten mit diesen Forderungen sensibel umgehen, und mit den Polen diplomatisch sprechen“, meint Robert Hülsbusch dazu. So sieht das auch Jacek Gursz und schreibt: „Ich bin der Meinung, dass das Thema viele wichtige und lang anhaltende Diskussionen erfordert. Natürlich sollten Reparationen für die Verluste des polnischen Volkes gefordert werden, aber von allen Parteien, die Angriffe auf Polen verübt haben. Auch aus Russland und anderen Ländern. Heute jedoch hat unsere Regierung das Thema Reparationen zu politischen Zwecken ins Spiel gebracht und nicht, um das Problem diplomatisch zu lösen.

„ »Thema Reparationen zu politischen Zwecken ins Spiel gebracht.« “ Jacek Gursz

Wenn wir uns heute die Wirksamkeit des Handelns der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in allen Bereichen des staatlichen Lebens ansehen, können wir mit Sicherheit sagen, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die nicht in der Lage sind, die meisten Angelegenheiten wirksam zu regeln. Es kann nicht sein, dass die PiS schreit: Deutschland, gib uns das Geld! Was wir brauchen, ist ein detaillierter Aktionsplan, und das ist eine diplomatische Aktion. Gespräche und Treffen hinter einem geschlossenen Vorhang, keine Propagandareden. Die Politiker der PiS wissen selbst, dass die Reparationsfrage sehr schwierig ist, aber für ihre eigenen politischen Zwecke schwingen sie den Säbel über unseren Köpfen und behandeln Deutschland als Geldgeber und nicht als Gesprächspartner.

Fazit: Das Thema Reparationen muss mit vielen Ländern weiterverfolgt werden, aber auf der Basis eines partnerschaftlichen Gesprächs. Heute ist das Narrativ der Partei Recht und Gerechtigkeit so, dass sie auf Deutschland als Feind, als Gegner verweist. Sie zeigen auf Deutschland als den Verursacher unseres Versagens in Europa und der EU.“