„Wir stemmen uns gegen den Krieg“

Nottuln hat ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gesetzt. Rund 400 Bürgerinnen und Bürger kamen am Freitagabend zum Friedensgedenken.

Rund 400 Bürgerinnen und Bürger nahmen am Freitagabend am Nottulner Friedensgedenken auf dem Stiftsplatz teil und entzündeten ganz viele Kerzen. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, Pfarrerin Regine Vogtmann, Pfarrdechant Norbert Caßens und Robert Hülsbusch sprachen zu den Menschen.

Rund 400 Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen der Gemeinde haben sich am Freitagabend am großen Stiftsplatzbrunnen versammelt und dort ein eindrucksvolles Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gesetzt. Viele hatten Kerzen mitgebracht und stellten sie am Brunnenrand auf, viele hatten auch die regenbogenbunten Friedensfahnen mit dabei. Die gemeinsame Einladung der Gemeinde Nottuln, der beiden christlichen Kirchengemeinden und der Friedensinitiative Nottuln zu einem Friedensgedenken aus Anlass des russischen Krieges stieß auf große Resonanz – und war vielleicht der Auftakt zu weiteren Veranstaltungen dieser Art.