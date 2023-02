„Wir weisen auf gravierende Mängel hin“

Dr. Bernhard Schulze Langenhorst (l.) und Friedhelm Schweins engagieren sich von Anfang an in der BI „Südlich Lerchenhain“. Mit der Ausweisung von immer mehr Bauland südlich der Ortsdurchfahrt stelle die Gemeinde die falschen stadtplanerischen Weichen.

Die Bürgerinitiative „Südlich Lerchenhain“ will zeitnah über eine Normenkontrollklage gegen das Bebauungsplanverfahren „Südlich Lerchenhain“ entscheiden. Das erklärten Dr. Bernhard Schulze Langenhorst und Friedhelm Schweins als BI-Vertreter im Interview mit unserer Redaktion. Am 14. März soll nach derzeitigem Zeitplan der Gemeinderat den endgültigen Beschluss über diesen Bebauungsplan fassen. „Wir wollen die Gemeinde danach nicht lange im Unklaren lassen“, betonte Schulze Langenhorst. Man werde schnell zu einer Entscheidung kommen, da sich die Bürgerinitiative von Anfang an juristisch habe beraten lassen. Das Interview: