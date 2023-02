„Wir werden einen langen Atem brauchen“

Viele Erzieherinnen arbeiten schon an der Belastungsgrenze – auch in der Gemeinde Nottuln. Der Fachkräftemangel ist für die Kitas ein wichtiges Thema.

Kaum etwas stellt Kindertageseinrichtungen aktuell vor so große Herausforderungen wie der Fachkräftemangel. Von der derzeitigen Situation in den Nottulner Einrichtungen konnte sich der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Panske nun im Gespräch mit den Nottulner Kita-Leiterinnen ein Bild machen.

„Auch wenn wir zurzeit personell noch gut aufgestellt sind, wird es für uns immer schwieriger, ausreichend Fachkräfte zu bekommen, um unser Betreuungs-, aber vor allem unser Bildungsangebot aufrechtzuerhalten“, erklärte Gisela Wieskus, Leiterin der DRK-Kita „Alter Kindergarten“. „Unsere Erzieherinnen arbeiten schon jetzt an der Belastungsgrenze. Schließlich steigen die Erwartungen und Aufgaben, gleichzeitig werden immer mehr Stunden in den Einrichtungen gebucht.“

Alltagshelfer kein Ersatz für pädagogische Kräfte

Daher sei gerade der Einsatz von Alltagshelfern zur Entlastung des Fachpersonals, der noch von der vorherigen Landesregierung auf den Weg gebracht worden war, ein guter Beitrag, zeigte man sich in der Runde überzeugt. Dennoch seien diese kein Ersatz für pädagogische Fachkräfte. Eine Einschätzung, die auch Dietmar Panske teilt, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten. „Nie zuvor gab es so viele Beschäftigte in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege wie aktuell. Jedoch hatten wir auch noch nie einen so hohen Bedarf an Kita-Plätzen.“ Und der allgemeine Fachkräftemangel werde sich voraussichtlich noch weiter zuspitzen.

Bereits in der letzten Wahlperiode habe man darum unter anderem eine Verdreifachung der Kapazitäten für das Studium „Lehrkraft Sozialpädagogik am Berufskolleg“ erreicht. „Zum Wintersemester 2020/21 haben wir hier für eine Verdoppelung der Kapazitäten an der TU Dortmund gesorgt und wir haben dafür gesorgt, dass dieser Studiengang erstmals auch an der Universität Wuppertal eingeführt wurde, um auf diesem Weg erstmal genug Ausbilder für den Erzieherberuf zu haben. Das Nadelöhr liegt aktuell aber eher daran, dass der Markt, wie in vielen anderen Bereichen auch, leer gefegt ist“, erklärte Panske. Das Land NRW habe im vergangenen Jahr eine Fachkräfteoffensive in den Sozial- und Erziehungsberufen gestartet.

Ausbau des Studien- und Ausbildungsangebots in Erziehungsberufen

In Düsseldorf würden nun alle Hebel in Bewegung gesetzt, die die Kita-Einrichtungen unterstützen können, versicherte der CDU-Abgeordnete. „Mit mehr Quereinsteigern, erleichterter Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und dem weiteren Ausbau des Studien- und Ausbildungsangebots in Erziehungsberufen und der praxisintegrierten Ausbildung wollen wir den massiven Fachkräftemangel zumindest etwas lindern. Insgesamt werden wir bei diesem Thema aber einen langen Atem brauchen.“