„Wir werden hier wirklich gebraucht“

Dr. Peter Kreysing engagiert sich seit vielen Jahren bei den German Doctors. Jetzt ist der Nottulner Kinderarzt zum dritten Mal ehrenamtlich in Nairobi tätig.

Dr. Peter Kreysing hilft aktuell in Nairobi

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen ist weltweit bekannt. Es gibt indes auch eine ähnliche Organisation in Deutschland, die sich German Doctors e.V. nennt. Der Nottulner Kinderarzt Dr. Peter Kreysing engagiert sich in dem Verein, dessen Sitz in Bonn ist, schon seit vielen Jahren. German Doctors schickt deutsche Ärztinnen und Ärzte unter anderem nach Bangladesh, Indien, Kenia und Uganda.