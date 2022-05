Sie bleibt zwar in Nottuln wohnen, doch beruflich verlässt sie die Gemeinde. Die beliebte Pastoralreferentin Michaela Bans ist mit ihrem letzten Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martinus verabschiedet worden. Dazu kamen zahlreiche Gemeindemitglieder.

„Ich gehe mit dem berühmten weinenden und lachenden Auge“, sagte am Sonntagmittag Pastoralreferentin Michaela Bans zum Abschied vor zahlreichen Gemeindemitgliedern. Nicht nur Nottulner, sondern auch Appelhülsener, Daruper und Schapdettener waren an diesem Tag zum Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Martinus gekommen, um der beliebten Seelsorgerin Lebewohl zu sagen. „Wir werden uns sehen“, versicherte Bans. Denn sie wird in Nottuln wohnen bleiben.