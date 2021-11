„Wir wollen ein Ferienlager für alle Kinder sein“

Ferien für Kinder dürfen nicht am Geldbeutel scheitern, findet das Panama-Aktions-Team in Appelhülsen. Im Vorfeld des demnächst beginnenden Anmeldeverfahrens für das Sommerferienlager 2022 möchte das Panama-Aktions-Team deshalb besonders Familien mit geringem Einkommen dazu ermuntern, ihr Kind beziehungsweise ihre Kinder für das Ferienlager anzumelden.

„Wir finden, dass diesen Kindern aktiv die Möglichkeit gegeben werden muss, unbeschwerte und schöne Tage zu erleben“, betont Benedikt Tendahl vom Ferienlager-Team. Die Ferienlagerteilnahme von Kindern aus Einkommensschwachen Familien war auch schon in der Vergangenheit möglich, doch die Resonanz war bislang gering, wie Benedikt Tendahl berichtet.

Das Panama-Aktions-Team hat daher nun einen entsprechenden Infoflyer in den Kindergärten und in der Grundschule verteilen lassen. Zudem streut das Panama-Aktions-Team Informationen über die sozialen Medien. Das nächste Panama-Sommerferienlager findet vom 28. Juli bis 7. August 2022 statt. Dabei fahren 60 Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren zusammen mit ihren Betreuern nach Elleringhausen im Sauerland. Die Betreuer kümmern sich um die Verpflegung, Übernachtung und ein ganztägiges Unterhaltungsprogramm. „Im Ferienlager fahren wir in den Freizeitpark, ins Schwimmbad und machen viele spannende Spiele. Natürlich kommt der Spaß dabei nicht zu kurz“, erläutert das Team.

Anmeldungen zum Ferienlager sind vom 3. bis 9. Dezember über ein Formular möglich, das ab dem 3. Dezember auf der Internetseite der Kirchengemeinde St. Martin zum Download zur Verfügung stehen wird. (www.st-martin-nottuln.de)

„Uns ist es wichtig, dass alle Kinder mitfahren können“, betont Benedikt Tendahl. „Wir wollen ein Ferienlager für alle sein.“ Es gebe viele Fördermöglichkeiten, hilfsbereite Menschen und Vereine. Die Verantwortlichen des Ferienlagers besprechen gerne mit den Familien persönlich in vertrauensvoller und diskreter Atmosphäre die Möglichkeiten der Teilnahme, insbesondere der Finanzierung.

Für Fragen und weitere Informationen können sich interessierte Familien an Benedikt Tendahl wenden. Kontakt:

0 17 37 20 29 26 (auch Whatsapp) oder per E-Mail an b.tendahl@gmx.de