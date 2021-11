Wirtschaftlichen Austausch stärken

Im Zeichen des Austausches auf der Verwaltungs- und Wirtschaftsebene stand ein deutsch-französisches Wochenende in Nottuln. Die Delegation aus der Partnerstadt Saint-Amand-Montrond mit Bürgermeister Emmanuel Riotte an der Spitze absolvierte ein umfangreiches Besichtigungsprogramm.

Zu einem ersten persönlichen Austausch war Emmanuel Riotte, Bürgermeister von Nottulns französischer Partnerstadt Saint-Amand-Montrond, in die Baumberge-Gemeinde gereist. Mit dabei waren Mitglieder der Verwaltungsspitze, die zum Teil zum ersten Mal in Nottuln zu Gast waren und die Möglichkeit nutzten, um sich auf Verwaltungs- und Wirtschaftsebene auszutauschen.

Neue Kontakte geknüpft

Im Rahmen des „Abends der Begegnung“ des Heimatvereins Nottuln gab es die ersten Gelegenheiten, um sich näher kennenzulernen. Gisela Trumm und Helmut Walter vom Partnerschaftskomitee der Gemeinde Nottuln sowie Laurette Denquin mit ihren hervorragenden Deutschkenntnissen halfen dabei, sprachliche Schranken zu überwinden.

Über die lange Tradition des Möbelhauses und die Produktionsabläufe informierte Firmeninhaber Marcus Ahlers (r.) die Besuchergruppe bei einem Rundgang. durch das Unternehmen. Foto: Gemeinde Nottuln

Am Samstag stand ein Besuch der Firma Humberg auf dem Programm. Wie auch Nottuln muss sich Saint-Amand-Montrond an vielen Stellen im Ort der Aufgabe stellen, wie man den Bedürfnissen der Straßenbäume im Klimawandel gerecht werden kann, berichtet die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung. Inhaber Franz Humberg führte die Delegation durch die Firmenräume, sowohl am alten Stammsitz in Stevern als auch im Gewerbegebiet Beisenbusch. Humberg stellte dabei seine innovativen Lösungen zur Gestaltung des Straßenraumes vor. Die französischen Gäste zeigten sich sehr beeindruckt von der Vielfalt der Möglichkeiten. Erste Ideen für gemeinsame Projekte wurden entwickelt.

Fernblick vom Longinusturm

Die Mittagspause verbrachten die Gastgeber unter der Leitung von Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes auf dem Longinusturm. Dort erläuterte Nottulns Gemeindearchivar Christian Wermert den französischen Gästen das Münsterland. Eine gute Fernsicht gab allen Gelegenheit, die Parklandschaft zu genießen.

Eine Besichtigung des Möbelhauses Ahlers schloss sich an. Firmeninhaber Marcus Ahlers berichtete aus der langen Tradition des Hauses, in dem bis heute viele Möbel in Handarbeit entstehen. Besonders hob Ahlers die Nachhaltigkeit des Fertigungsprozesses hervor. Viel Wert werde auf Lebensdauer, Wiederverwendbarkeit und Restaurierungsmöglichkeiten gelegt. „Es ist schön zu sehen, welch tolle Möbel hier produziert werden – mit regionalen Rohstoffen und Materialien, die von inhabergeführten Unternehmen hergestellt werden“, freute sich der französische Bürgermeister darüber, dass es bei Ahlers keine Möbel von der Stange gibt.

Bei der Firma Humberg informierte sich die Gruppe über innovative Lösungen zur Gestaltung des Straßenraums. Foto: Gemeinde Nottuln

Der Abend diente bei einem gemeinsamen Essen der Entspannung und dem weiteren Kennenlernen der beiden in der Pandemiezeit gewählten Bürgermeister. „Es war sehr eindrucksvoll und bewegend, sich endlich persönlich zu treffen. Aus diesem Wochenende nehmen wir die Hoffnung mit, dass neben den vielen schon existierenden Beziehungen weiterer wirtschaftlicher Austausch und der Transfer von Ideen entstehen. Ich wünsche mir das sehr,“ zog Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes ein sehr positives Fazit.

Vor der Abreise am Sonntagnachmittag ging es noch zum Gut Feismann in Darup. Carolin Feismann wusste die Besucher mit ihrem Engagement für Umgang mit Menschen mit Einschränkungen zu beeindrucken. Ihre lebendige Darstellung der Entwicklung von einem ehemaligen Bauernhof bis zu einer Wohneinrichtung mit tiergestützter Therapie stieß auf großen Widerhall bei der Gruppe.

Wiedersehen in Frankreich im März 2022 geplant

„Ich bin unseren französischen Freunden sehr dankbar, dass sie für die kurze Aufenthaltszeit diese Reisestrapazen auf sich genommen haben. Der Ablauf und die schnell entstandene herzliche Zuneigung wie auch der Ausblick auf künftigen gemeinsamen Projekte stimmt mich sehr zuversichtlich für die Zukunft unserer Städtepartnerschaft“, erklärte Günter Dieker, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, Fachbereich Saint-Amand-Montrond. Spätestens im März wollen die Nottulner dann nach Frankreich reisen.