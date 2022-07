„Witten GT“ schlägt Brücke

Hagemeister liefert Klinker für Hotel-Projekt in Düsseldorf

Nottuln

Mit dem rötlichen Kohlebrand-Klinker „Witten GT“ der Nottulner Firma Hagemeister knüpfen drei Neubauten an die bauliche Tradition des benachbarten Düsseldorfer Hauptbahnhofs an. Auf einer ehemaligen Brachfläche ist in der Landeshauptstadt außerdem eine neue Fußgängerzone entstanden.