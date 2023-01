Witwen, Witze und Stars von Welt

Ein voller Saal, viel gute Laune und bestens aufgelegte Theaterfrauen. Das Erfolgsrezept der Bunten Nachmittage der kfd Nottuln gilt. Auch an diesem Wochenende.

Die Frauen der kfd-Theatergruppe hießen zunächst als trauernde Witwen die vielen Besucherinnen willkommen. Doch traurig ging es beim Bunten Nachmittag ganz gewiss nicht zu. In der Folge sorgten zahlreiche Sketche wie der über das „Institut Speck.weg“ für beste Laune.

„Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln.“ Moderatorin Marie-Theres Eschhaus wollte es nach zweijähriger Pause ganz genau wissen und hatte „Freude“ bei Wikipedia nachgeschlagen. Dabei reichte am Freitagnachmittag beim Bunten Nachmittag der kfd Nottuln dafür schon ein Blick ins Publikum im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums.