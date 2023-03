Wo sich Füchse und Buben begegnen

Donnerstags wird im Pfarrheim in Schapdetten kräftig auf den Tisch geklopft. Buben und Damen fliegen links und rechts über den Tisch, Füchse werden eingefangen und mancher bekommt kräftig Contra. Um Spielsteine geht es dagegen an zwei anderen Tischen, an denen sich vier Frauen beim Rummikub vergnügen. „Den kann ich“, hört man aus einer Ecke, „keine 90“ aus einer anderen. Es geht hoch her im Ü60-Treff.

