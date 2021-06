Wohlfühlen im Grünen

„Heute ist der offizielle Tag des Gartens. Wie großartig, dass wir das hier im Park feiern können“, stellte Angelika Wessel von der Bürgerstiftung Nottuln am Sonntagmittag im Rhodepark fest. Zum ersten Parkpicknick in diesem Jahr waren Dutzende Besucherinnen und Besucher erschienen, die es sich mit Essen und Getränken auf ihren Picknickdecken gemütlich machten.

Für die musikalische Untermalung sorgten drei Ensembles der Blasmusikvereinigung Nottuln. Zwischen Pop, Folk, Jazz und Filmmusik erklang immer wieder begeisterter Zuhörerapplaus auf der ausladenden Rasenfläche.

Begegnungsort für alle Generationen

Die Bürgerstiftung Nottuln hat es sich zum Ziel gemacht, den Rhodepark als Begegnungsort für alle Generationen zu etablieren. Für die kommenden Jahre sind neben Veranstaltungen im Park auch allmähliche Umgestaltungsmaßnahmen geplant. So soll beispielsweise eine multifunktionale Bühne gebaut werden. „Vielleicht können wir hier im nächsten Sommer schon einen Bagger bei der Arbeit sehen“, hoffte die Vorstandsvorsitzende Ingeborg Bispinck-Weigand. Durch ökologische Konzepte sollen die Maßnahmen, welche noch durch die Politik bestätigt werden müssen, im Einklang mit der Natur umgesetzt werden.

Mit Pop, Folk, Jazz und Filmmusik unterhielten drei Ensembles der Blasmusikvereinigung Nottuln die Besucher im Rhodepark. Foto: Kerstin Adass

Bereits am vergangenen Sonntag konnte Inklusion und ein generationenübergreifender Fokus im Rhodepark beobachten werden. Auf der Parkfläche trafen – mit Abstand zwischen den Picknickdecken und Kontaktnachverfolgung – Einzelpersonen, Familien mit Kindern und einige Bewohner des Stiftes Tilbeck zusammen. „Es ist schön, dass die Kinder herumlaufen und spielen können, während die Eltern sich unterhalten“, sagte Ingeborg Bispinck-Weigand. Sie fügte hinzu: „Man merkt, dass sich hier alle richtig wohlfühlen.“

Fördergelder für Kultur im Park

Am 29. August (Sonntag) soll die Picknickaktion, die es bereits seit 2018 gibt, in die nächste Runde gehen. In diesem Jahr erhielt die Stiftung von der Gemeinde erstmals Fördergelder für die Kultur im Park. So kann in Zukunft eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Ensembles und Bands ermöglicht werden.

„Wir beleben nicht nur den Park, sondern betreiben gleichzeitig Musikförderung“, freute sich Ingeborg Bispinck-Weigand. Auch Angelika Wessel meinte: „Musik im Park ist die beste Art, die Natur zu loben.“