Wohlklingender Grund zur Freude

Zum Weihnachtskonzert hatte die Blasmusikervereinigung Nottuln am Sonntagnachmittag in die St.-Martinus-Kirche eingeladen. Den Anfang machte das Jugendorchester.

„Wir laden Sie ein, die Welt für eine Stunde ein wenig zu vergessen“, begrüßte Jan-Philipp Pöter das Publikum in der Nottulner St.-Martinus-Kirche zum Weihnachtskonzert der Blasmusikvereinigung (BMV) Nottuln. Am Ende waren es am Sonntagnachmittag etliche Minuten mehr wunderbarsten Musikgenusses – sehr zur Freude der Zuhörerinnen und Zuhörer. „Freut euch!“ war der Titel des Konzertes, und der war Programm, denn die Spielfreude des Blasorchesters und auch des Jugendorchesters war förmlich greifbar.