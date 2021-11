Wohnen und Pflege im Alter

Die Mitglieder der Caritasgruppe Schapdetten laden am kommenden Sonntag zu einem Gesprächsnachmittag ins Pfarrheim in Schapdetten ein.

Wer in der Mitte des Lebens steht, der macht sich automatisch auch Gedanken darüber, wie es im fortschreitenden Alter weitergehen soll. Vor allem zwei Aspekte rücken dabei immer mehr in den Mittelpunkt: Wohnen und Pflege. Die Caritasgruppe aus Schapdetten setzt bei ihrem Infonachmittag am Sonntag (7. November) im Pfarrheim in Schapdetten genau hier an und hat kompetente Gesprächspartner eingeladen.

Seit 2003 gibt es in Schapdetten die Caritasgruppe. Neun Frauen und ein Mann kümmern sich ehrenamtlich unter anderem um die Besuche der über 80-Jährigen, übernehmen aber auch Einkäufe. Ein Service, der vor allem während der Coronazeiten gerne in Anspruch genommen wird und auch heute noch besteht, berichtet die Gruppe. Zudem besuchen die eifrigen Helfer zu Weihnachten Kranke im Ort und vergessen auch die Schapdettener nicht, die in den Altenheimen untergebracht sind.

Nun aber wollen sie interessierte Bürger über zwei wichtige Themen des Alltags informieren: Pflege und Wohnen im Alter.

Dazu haben sich Teamsprecherin Anita Upmann und ihre Mitstreiter zwei kompetente Gesprächspartner eingeladen. Vinzenz Mersmann von der Gemeindecaritas in Dülmen und Petra Heilers vom Kreis Coesfeld werden am Sonntag (7. November) im Pfarrheim in Schapdetten ausführlich über diese beiden Themen Auskunft geben. An diesem Nachmittag, der mit einem Stückchen selbst gebackenem Kuchen und einer Tasse Kaffee beginnt, dürfen die Besucher selbst aktiv teilnehmen, indem sie ihre Fragen zu diesen Themen stellen und von den Referenten Informationen aus erster Hand erhalten.

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Pfarrdechant Norbert Caßens werden dem Nachmittag ebenfalls beiwohnen und sich an der Diskussion beteiligen, berichtet die Caritasgruppe.

Die Veranstaltung startet von 15 bis 16 Uhr mit Kaffee und Kuchen, ehe über Wohnen und Pflege gesprochen wird. Welche Pflegegrade es gibt und welche Leistungen sie beinhalten, soll ebenso zur Sprache kommen wie Voraussetzungen und Leistungsumfang beim Pflegegeld. Die Frage der Versorgung im Alter ist eine ganz wichtige. Es gibt verschiedene Wohn- und Pflegeformen, mit denen man sich vor einer Entscheidung einmal in Ruhe auseinandersetzen sollte. Zum einen besteht die Möglichkeit der ambulanten Pflege, dann gibt es da ja auch noch das betreute Wohnen und schließlich die stationäre Pflege im Pflegeheim.

Sollte die Zeit am Sonntag nicht für alle Fragen reichen, vermittelt die Caritasgruppe gerne die richtigen Ansprechpartner zu diesen Themen. Für die Teilnahme an dem Nachmittag gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).