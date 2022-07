Wohnraum, Helfer und Spenden dringend gesucht

Nicht nur die Gemeinde Nottuln bekommt den Mangel an Wohnraum zu spüren, auch der Verein „Nottuln & Friends“ sieht sich vor große Herausforderungen gestellt. Der Verein, der sich ehrenamtlich um geflüchtete und bedürftige Menschen kümmert, sucht aktuell für eine junge ukrainische Familie nach Wohnraum. „Das ist in diesem Fall ein ganz dringendes Anliegen. Optimal wäre eine kleine Wohnung“, sagt Vorstandsmitglied Jürgen Küdde im WN-Gespräch. Wer helfen kann, wird gebeten, sich direkt bei ihm zu melden (01 51 / 42 32 39 07).

Bei rund 200 Geflüchteten aus der Ukraine, die in Nottuln eine sichere Zuflucht gefunden haben, ist die Frage der Wohnraumversorgung für den Verein von großer Bedeutung. Verschärfend kommt hinzu, dass viele Wohnraumangebote in den ersten Wochen des russischen Krieges gegen die Ukraine zeitlich befristet waren, weshalb nun verstärkt nach Nachfolgelösungen gesucht werden muss.

Mitstreiter gesucht

Darüber hinaus beschäftigt sich der Verein mit weiteren Projekten, für die er um Unterstützung bittet. Insbesondere in Form von persönlichem Engagement. Der Verein möchte zusätzliche Angebote wie zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Kursus, einen Fahrradkursus oder einen Schwimmkursus organisieren und für deren Finanzierung gewährte Fördermittel nutzen. Wer sich vorstellen kann, im Treffpunkt „meetandcollect“ bei bestehenden und neuen Aktivitäten des Vereins mitzuhelfen, darf sich gerne melden.

Hilfskonvoi für die Ukraine

In Vorbereitung auf den Herbst bittet der Verein auch um Spenden von Übergangskleidung für Kinder und Erwachsene in nahezu allen Größen. Gesammelt werden nun auch Kleinmöbel sowie Haushaltselektrokleingeräte (z.B. Mixer etc.).

„Außerdem planen wir wieder einen Hilfskonvoi für die Ukraine“, berichtet Jürgen Küdde. Hierfür nimmt der Verein Sachspenden entgegen wie Babynahrung, Hygieneartikel, verpackte haltbare Lebensmittel, rezeptfreie Medikamente, Schlafsäcke, Isomatten und ähnliches mehr.

Alle Spenden können zu den Öffnungszeiten im „meetandcollect“ in der Hagenstraße abgegeben werden. Dort und bei Facebook gibt es auch viele weitere Informationen. Auch für finanzielle Hilfe ist der Verein dankbar. Spenden können überwiesen werden auf das Konto „Nottuln & Friends“, DE09 4016 4352 0035 3800 00. Spendenquittungen sind möglich.