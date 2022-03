Wunsch nach Frieden und Solidarität untermauert

Mit Friedensbanner und Kerzen unterstrichen die Appelhülsener ihren Wunsch nach Frieden und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Am Bürgerzentrum Schulze Frenking hatten sie sich zu einer Gedenkveranstaltung versammelt.

„I have a dream“ sang der Chor inCantare am späten Samstagnachmittag zu Beginn der Gedenkveranstaltung zum Ukraine-Krieg in Appelhülsen. Musikalisch fassten die Sängerinnen unter Leitung von Astrid Strege die Hoffnung in Worte, die die rund 50 Teilnehmenden rund um den mit blauen und gelben Blumen sowie Kerzen geschmückten Brunnen am Bürgerzentrum Schulze Frenking teilten.

„Hoffnung darauf, dass es helfen wird“, betonte Markus Specking, der gemeinsam mit Stefan Nölker die vom Chor und dem Förderverein St. Mariä Himmelfahrt organisierte Veranstaltung gestaltete. Mit Friedensbanner und Kerzen unterstrichen die Appelhülsener ihren Wunsch nach Frieden und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

„In Appelhülsen gibt es einen Ort, wo wir an Krieg und Gewalt erinnern“, bat Nölker zum Schluss die Teilnehmenden ihre brennenden Kerzen am Ehrenmal neben der Kirche niederzustellen. Dort werde allen Opfern von Krieg und Gewalt gedacht, unterstrich er.