Wunsch nach mehr Ökologie

Die Pläne für die Erweiterung des Lidl-Marktes in Nottuln gehen nun in die Bürger- und Behördenbeteiligung. Diese sogenannte „Offenlage“ beschloss der Fachausschuss des Rates. So ganz zufrieden mit der Planung des Investors war die Politik aber nicht.

Das seit 2019 laufende Bebauungsplanverfahren für eine Erweiterung des Lidl-Marktes an der Appelhülsener Straße ist einen großen Schritt vorangekommen. Im Ausschuss für Planen und Bauen beschloss die Politik am Dienstagabend einstimmig die Offenlage der aktualisierten Pläne und damit eine Bürger- und Behördenbeteiligung. Der Ausschuss verband auf Antrag der Grünen diesen Offenlagebeschluss aber mit weiteren Anforderungen an den Investor. So soll auf den neuen Dachflächen auch eine Dachbegrünung als zusätzliche Maßnahme für die Rückhaltung von Regenwasser erfolgen. Außerdem soll der Investor die durch das Bauvorhaben notwendigen Naturausgleichsmaßnahmen auf Nottulner Gemeindegebiet realisieren. Und schließlich soll für jeden sechsten neuen Pkw-Stellplatz ein Baum auf dem Parkplatz gepflanzt werden.