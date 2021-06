Wunsch nach mehr Schulsozialarbeit

Nottuln

„Corona kann keiner mehr hören“, sagt Schulleiterin Angelika Wiedau-Gottwald. An den Grundschulen freuen sich die Kinder riesig, endlich wieder in die Schule gehen zu dürfen. An den weiterführenden Schulen fällt die Bilanz zum Homeschooling zwiespältig aus.

Von Ludger Warnke