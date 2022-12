Wünsche zu Weihnachten

„Der Krieg hat so viel Leid und Zerstörung über uns gebracht. Wir waren völlig verzweifelt, als wir hier in Nottuln ankamen. Doch hier haben wir wieder Hoffnung gefunden. Wir sind allen Menschen in Nottuln für den warmen und herzlichen Empfang so dankbar!“ Die Gedanken von Geflüchteten aus der Ukraine standen am Freitag im Mittelpunkt des Friedensgedenkens, zu dem die Katholische Frauengemeinschaf (kfd) eingeladen hatte.

Spirale der Gewalt beenden

Aber auch das Leid der Menschen in allen anderen Kriegsgebieten und der Unfriede in unserem eigenen Umfeld wurden angesprochen. Fast 70 Bürgerinnen und Bürger fanden sich dazu im Ortskern ein.

Den Beginn machte Pfarrer Adrii Vytivskyi, den das Bistum Münster als Priester für die Menschen mit ukrainischer Sprache eingestellt hat. Der U­krainer trug das Friedensgebet von Papst Paul II. vor: „Erbarme Dich aller Opfer und aller Täter. Beende die Spirale der Gewalt, der Feindbilder, des Hasses, der Vergeltung. Schenke allen, besonders den Verantwortlichen in der Politik, die Einsicht, dass der Weg zum dauerhaften Frieden nicht der Krieg, sondern der Einsatz für Frieden in Gerechtigkeit ist.“

Eine Frau aus der Ukraine sprach aus, so heißt es in einer Pressemitteilung, was viele denken: „Wir sind schockiert darüber, dass Bomben und Raketen in unsere Häuser fliegen und wir fliehen müssen. Das hätten wir im 21. Jahrhundert nicht erwartet. Wir bitten, dass Gott uns hilft, uns gegen den Feind zu verteidigen.“ Und weiter: „Unsere Väter, Brüder und Söhne und auch die tapferen Frauen – einschließlich meiner Mutter – verteidigen uns heldenhaft an der Front, um so den ersehnten Frieden zu finden. Wir können nicht aufgeben. Wir werden gewinnen. Wir haben kein Recht zu verlieren, denn dann würde das Gute selbst verlieren.“

Friedenslieder

Monika Messing und Beata Bußmann stimmten Friedenslieder an, die sie mit ihren Gitarren begleiteten. Eine muslimische Frau, die schon seit fünf Jahren in Nottuln lebt und sich hier als Teil der Gesellschaft empfindet, berichtete, dass sie und ihre Familie viel verloren, aber auch viel gewonnen hätten: Freiheit, Demokratie und Menschenrechte.

Christel Pohl von der kfd schloss das Gedenken mit Gedanken zum Frieden im eigenen Umfeld: „Ich weiß genau, was passieren müsste, damit in der Ukraine, in Syrien, in Afghanistan und in allen Kriegsgebieten dieser Welt Frieden herrscht. Nur in meinem eigenen Umfeld weiß ich das manchmal nicht. Ich wünsche mir, dass wir uns nicht unnötig verletzen, dass wir auch im Streit achtsam bleiben, dass wir unseren Kindern zeigen, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und trotzdem friedlich miteinander leben können. Das wünsche ich allen ganz besonders jetzt zum Fest des Friedens, zum Weihnachtsfest.“