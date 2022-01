Zahl der Austritte ist weiter hoch

Warum die Zahl der Kirchenaustritte so hoch ist, weiß Pfarrdechant Norbert Caßens nicht. Sind es die Missbrauchskandale und ihrer schleppende Aufarbeitung? Ist es der Reformstau in der Kirche? Kaum einer, der aus der Kirche austritt, nimmt das Angebot eines Gespräches an.

Der Blick in die jährliche Statistik der Pfarrgemeinde St. Martin überrascht nicht: Der seit Jahren anhaltende Trend rückläufiger Mitgliederzahlen hält weiter an. 2020 gehörten 11.683 Menschen zur Kirchengemeinde, im vergangenen Jahr nun waren es mit 11.519 insgesamt 164 weniger. Blickt man zehn Jahre zurück, also auf das Jahr 2011, so ist der Unterschied noch deutlicher. Damals zählte die Pfarrei noch 13.210 Mitglieder.