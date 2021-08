Zahl der Blutspender halbiert

Kreisrotkreuzleiter Dirk Musholt war am Samstag beeindruckt: „Eine Mitgliederversammlung im Freien habe ich noch nicht erlebt.“ Musholt nahm teil an der Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Nottuln, der coronabedingt die Versammlung ins Freie auf den Platz hinter dem DLRG-/DRK-Vereinsheim verlegt hatte.

„Das Jahr 2020 war für uns ein ruhiges Jahr, fast ein schreckliches Jahr“, betonte Vorsitzender Peter Amadeus Schneider in seiner Begrüßung der 22 anwesenden Mitglieder: „Keine Treffen, keine Übungen, keine Kurse. Nur die Blutspenden konnten in geändertem Rahmen durchgeführt werden.“ Maria Sklenak vom Blutspendeteam ergänzte: „Während wir noch 2019 insgesamt 2016 Blutspender hatten, waren es 2020 nur noch gut 1000.“

Auch in anderer Hinsicht hatte die Coronapandemie spürbare Auswirkungen auf die DRK-Arbeit. Da viele gewohnte Veranstaltungen nicht stattfanden, fielen auch die Sanitätsdienste aus. Vorsitzender Schneider stellte in seinem Bericht aber auch fest: „Die Arbeit in Rettungsdienst und Katastrophenbewältigung ist stärker professionalisiert worden. Damit bleibt die Wertigkeit des DRK sehr positiv.“ In den Hochwassergebieten war auch das DRK des Kreises vertreten.

Dank an Michael Wilms

Vor dem Hintergrund, dass angesichts einer sinkenden Zahl von Ehrenamtlichen diese nun deutlich mehr gefordert sind, richtete der DRK-Vorsitzende einen besonderen Dank an Michael Wilms. „Er ist immer ansprechbar, immer einsatzbereit, ein positives Beispiel“, lobte Schneider unter dem Beifall der Anwesenden.

Ein Thema war auch die Sanierung des DRK-/DLRG-Heims an. Unter anderem müssen die Sanitäranlagen und Bodenbeläge erneuert werden. Auch ist der Einbau einer Belüftungsanlage vorgesehen. „Unser zweiter Vorsitzender Richard Dammann bringt seine ganze Kompetenz als Architekt ein. Ein enormer Gewinn für unsere Arbeit“, würdigte der Vorsitzende. An den Kosten beteiligen sich der DRK-Kreisverband, die DLRG und auch die Gemeinde.

Im Namen des Vorstandes bedankte sich DRK-Vorsitzender Peter Amadeus Schneider mit einem Überraschungspaket bei Kita-Leiterin Gisela Wieskus (r.) und ihrer Mitarbeiterin Joanna Stepka-Borutta. Foto: Helmut Brandes

Schatzmeisterin Bettina Kerkhoff stellte die Finanzsituation des Ortsverbandes vor. „Unsere Kassenlage ist solide. Als Träger des Kindergartens haben wir auch eine wirtschaftliche Verantwortung“, betonte sie. Einstimmig erfolgte die Entlastung des Vorstandes.

Kita freut sich auf Normalität

Gisela Wieskus, Leiterin der DRK-Kita „Alter Kindergarten“ am Kastanienplatz, berichtete anschaulich von der schwierigen Arbeit unter Coronabedingungen, von immer neuen Bestimmungen, Änderungen, von eingeschränkter Zusammenarbeit mit den Eltern. „Wir freuen uns Normalität. Gerade auch für unsere Kinder“, betonte sie und gab ein Beispiel: „Für unsere Kinder war es ein besonderes Erlebnis, dass sie sich selbst wieder ihr Trinkwasser eingießen durften. Das sagt eigentlich alles.“

Im Namen des Vorstandes bedankte sich Schneider mit einem Überraschungspaket bei Gisela Wieskus und ihrer Mitarbeiterin Joanna Stepka-Borutta.

Vorstandswahlen ohne Überraschungen

Keine Überraschungen gab es bei den Vorstandswahlen: Einstimmig wiedergewählt wurden Peter Amadeus Schneider (1. Vorsitzender), Richard Dammann (2. Vorsitzender), Bettina Kerkhoff (Schatzmeisterin), Thorsten Zimmermann (Schriftführer). Bestätigt wurde die Rotkreuzleitung mit Agnes Schürkötter, Christoph Homann, Sabina Homann und Maria Sklenak.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Ehrung treuer Jubilare, die Dirk Musholt vornahm. Geehrt wurden: Fünf Jahre Mitgliedschaft: Ingrid Schulte, Monika Boor, Jutta Hüpper-Purcell, Rita Walde, Dora Weißschnur. Zehn Jahre: Sibylle Böhm, Priska Bredin, Ilona Reker, Anne Steinhoff, Agnes Wensing, Mareike Herbst, Manfred Kunstlewe. 15 Jahre: Ulrike Fehmer, Renate Rottluf und Klärchen Zeek. 20 Jahre: Sabina Homann und Christoph Homann. 35 Jahre: Maria Sklenak, Agnes Schürkötter und Richard Dammann. 40 Jahre: Elfi Sauer. 45 Jahre: Peter Amadeus Schneider.