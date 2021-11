Zehner arbeiten, um zu feiern

Großes Engagement zeigen die Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs der Liebfrauenschule sowie ihre Eltern, um die Feierlichkeiten zum Schulabschluss im nächsten Sommer finanzieren zu können. So hat am ersten Novemberwochenende an zwei Abenden im Nottulner Einrichtungshaus Ahlers ein Büchermarkt im Schaufenster stattgefunden. Dort konnten alle Interessierten gebrauchte Bücher kaufen – vom Kinder- und Jugendbuch über Koch- und Backbücher bis hin zu Krimis und anderen Romanen. Die Preise wurden nach einem einfachen System ermittelt: Pro Zentimeter Buch musste der Käufer einen Euro bezahlen. Die Organisatoren freuen sich sehr über den Erfolg, nicht nur aus dem Bücherverkauf, sondern auch aus dem Verkauf von Getränken und Grillwürstchen.

Adventsausstellung

Der Zehnerjahrgang möchte nun auch auf weitere Veranstaltungen aufmerksam machen: An den kommenden Wochenenden (20./21. November und 27./28. November) findet jeweils von 11 bis 17 Uhr bei Floristin Diethild Schoppmann, Am Hang 20 in Nottuln, eine Adventsausstellung statt, bei der Kränze und Gestecke verkauft werden. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen dabei den Verkauf von Waffeln und Glühwein.

Weihnachtsmarkt im Schaufenster

Von Ende November bis zum 22. Dezember findet wieder im Einrichtungshaus Ahlers ein Weihnachtsmarkt im Schaufenster statt. Hier verkaufen Aussteller, die normalerweise auf dem Nottulner Weihnachtsmarkt vertreten sind, ihre Produkte wie zum Bespiel Vogelfutterhäuschen, Sterne, Bilder, Postkarten und Bücher. Am Eröffnungstag, am 27. November (Samstag), bieten die Schüler ab 17 Uhr Getränke und Würstchen an.

Darüber hinaus bietet der Jahrgang beim Weihnachtsmarkt in Schapdetten vor dem Pfarrheim am Abend des 27. November (Samstag) Fingerfood und beim Rudelsingen ebenfalls in Schapdetten am 4. Dezember (Samstag) Grillwürstchen zum Verkauf an.

Die Eltern und natürlich besonders die Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs freuen sich über viele Besucherinnen und Besucher bei den kommenden Veranstaltungen, denn den Erlös für Speis und Trank dürfen sie für ihre Abschlussfeier nutzen.