Zeichen für den Aufbruch

RNG: Umweltfreundliche Umgestaltung des Schulhofes nimmt Form an

Die vorbereitenden Arbeiten haben in den Tagen zuvor stattgefunden. Jetzt wurde der Kastanienbaum an seinen endgültigen Platz verfrachtet. Und nun steht die gut drei Meter hohe, etwa zehnjährige Scharlach-Kastanie auf dem kleinen Teil des Schulhofes des Rupert-Neudeck-Gymnasiums – ausgestattet mit einer großen Baumscheibe und gut betreut von den Schülerinnen und Schülern, die den Baum regelmäßig mit Wasser versorgen werden. Damit er irgendwann groß genug ist, um den Menschen Schatten zu spenden, Insekten mit Nahrung zu versorgen und um vielen anderen Tieren ein Zuhause zu bieten.

Geschenk der Gemeinde Nottuln

Die rotblühende Kastanie ist ein Geschenk der Gemeinde Nottuln. Den Baum organisiert hatte Peter Wermeling, der bei den Gemeindewerken für die Grünflächen verantwortlich ist. Es war eine Aufgabe, die Wermeling besonders gerne übernahm – steht sie doch im Dienst der guten Sache. Fachgerecht eingepflanzt wurde er schließlich von Mitarbeitern des Bauhofs.

Die Scharlach-Kastanie ist das erste sichtbare Zeichen für die Umgestaltung des gesamten Schulhofes. Er soll nach und nach umweltfreundlicher und nachhaltiger gestaltet werden. Flächen sollen entsiegelt und begrünt werden. Grün kommen künftig auch Dächer und Fassaden daher. Altersgemäße Sitzgelegenheiten und Bewegungsanregungen werden das Konzept abrunden.

Schön soll es werden – für Pflanzen, Tiere und die Menschen. „Sie und ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt dieser Umgestaltung“, erklärt Wiebke Tiessen, Lehrerin am Rupert-Neudeck-Gymnasium und Koordinatorin der Unesco-Projektschule. „Unsere Aktion soll ein Vorbild sein, das zeigt, was man selbst zu Hause für eine Anpassung an den Klimawandel und für den Artenschutz tun kann.“

Ausschlaggebend für die Veränderung des Schulhofes war der Workshop „Schulhofumgestaltung“ des Unesco-Arbeitskreises, der Anfang März mit zwölf Teilnehmenden – vier aus der Schülerschaft der Klassen 5 bis 9, vier aus dem Lehrerkollegium und vier aus der Elternschaft – stattgefunden hatte. In rund zwei Stunden hatten alle Beteiligten zusammen mit der Diplom-Pädagogin und Biologin Sanda Dirks, Mutter eines Schülers, das Konzept für die Schulhofumgestaltung stehen.

Gemeinde gibt grünes Licht

Zusammengefasst in einer Powerpoint-Präsentation, stellten die Schüler ihre Ergebnisse aus den Arbeitsgemeinschaften „Baum und Boden“, „Die Wand“ und „Wiesenfläche“ Schulleiterin Jutta Glanemann vor. Auch Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, der eingeladen wurde, sich die Ergebnisse des Workshops anzusehen, ließ sich von der Begeisterung der Schülerinnen und Schüler anstecken und sorgte auf dem kleinen Dienstweg dafür, dass die rotblühende Kastanie nun als erstes und deutlich sichtbares Zeichen für den Aufbruch auf dem Schulhof steht.

Für alle anderen Ideen des Workshops gab der Bürgermeister ebenfalls grünes Licht: „Ihr dürft das umsetzen“, gab Thönnes den Schülerinnen und Schülern der angehenden Unesco-Projektschule mit auf den Weg. Dabei sind die nächsten Vorhaben wie zum Beispiel ein Bienen-Graffito an der Wand einer der Schulpavillons bereits in Planung, berichtet Wiebke Tiessen von einem gelungenen Pilotprojekt in Sachen „naturnahe Umgestaltung des Schulhofes“.