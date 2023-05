Zerstörungswut am Bahnhof Appelhülsen

Zwei Männer vandalierten am Mittwochabend am Bahnhof Appelhülsen. Ein Video brachte die Polizei auf die Spur der Täter.

Am Bahnhof in Appelhülsen entstand ein Sachschaden.

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend (17. Mai) nach Sachbeschädigungen am Bahnhof Appelhülsen zwei Männer festgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die beiden hatten einen Schaukasten und zwei Glaswände eines Wartehäuschens am Bahnsteig zerstört.

Ein Zeuge hat den Exzess sinnloser Zerstörungswut aufgenommen und das Video der Polizei zur Verfügung gestellt. Die Beamten hatten die Tatortaufnahme gerade abgeschlossen, als sich die alte kriminalistische Weisheit, dass Täter stets zum Tatort zurückkehren, bewahrheitete.

Täter waren der Polizei bereits bekannt

Ein 17-jähriger Mann aus Werne und ein 29-Jähriger aus Lüdinghausen tauchten wieder am Bahnhof auf und wurden festgenommen. Durch das Video der Tat konnten die beiden zweifelsfrei als Täter identifiziert werden. Gegen die beiden polizeibekannten Männer wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eröffnet.