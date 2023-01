Zeugensuche: 40-Jähriger schwer verletzt aufgefunden

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Ein 40-jähriger Nottulner ist schwer verletzt aufgefunden worden. Unklar ist, was ihm zugestoßen ist.

Unklarer Vorfall in Nottuln: Am Dienstagmorgen (3. Januar) gegen 7.55 Uhr hat ein Zeuge einen 40-jährigen Nottulner schwer verletzt im Graben des Harfelder Wegs gefunden. Das teilt die Kreispolizeibehörde Coesfeld mit. Zurzeit sei unklar, was dem Nottulner zugestoßen ist. Ein Verkehrsunfall sei nicht auszuschließen. Aus diesem Grund zog die Polizei ein Verkehrsunfallteam aus Münster hinzu.

Zeugensuche

Außerdem werden Zeugen gesucht, die am Dienstagmorgen auf dem Harfelder Weg etwas in diesem Zusammenhang beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeidienststelle in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/79 30.