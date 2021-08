Zuhörer direkt ins Jahr 1851 katapultiert

Nottuln

Ein analoges Vergnügen in digitalen Zeiten – so wurde es dem Publikum versprochen. Und das wurde auch gehalten. Das münsterische Theater „Ex Libris“ entführte die Zuhörer am Freitagabend an die englische Küste und ins Jahr 1851. Vor der Kulisse des Longinusturms boten die Protagonisten so manchen Gänsehaut-Moment.