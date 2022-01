Kirchenwald: Kontroverse Diskussion stoppt geplante Fällaktion nicht

Ortstermin am Kirchenwald im Naturschutzgebiet Nonnenbach Nottulner Berg. Vertreter der Kirchengemeinde, des Forstamtes und der Unteren Naturschutzbehörde, Mitglieder der Grünen, das Ehepaar Kruse und interessierte Bürger diskutieren über die Fällaktion.

Sinnvolle Forstmaßnahme zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Waldes oder angesichts des Klimawandels unverantwortlicher Kahlschlag mit fatalen Folgen? Die gegensätzlichen Standpunkte zu den geplanten Fällarbeiten in einem Waldgrundstück der Kirchengemeinde St. Martin im Naturschutzgebiet Nonnenbach Nottulner Berg sind bei einem Ortstermin offen und umfangreich ausgetauscht worden. Zu einem Umdenken hat das aber weder bei Kritikern noch bei den Befürwortern der Fällaktion geführt. Folglich: In Kürze werden Forstarbeiter rund 80, etwa 120 Jahre alte Buchen und noch einmal 60 bis 80 Roteichen in einem Teil des Kirchenwaldes oberhalb des Wasserwerkes fällen. „Eine Maßnahme zur Verjüngung des Waldes, um ihn für die Zukunft und den Klimawandel fit zu machen“, wie Förster Matthias Schulte Everding überzeugt ist.