„Zuletzt war immer alles ausgebucht“

Die Opfer der Flutkatastrophe, ein Kinderhospiz oder die Obdachlosenhilfe in Dortmund - das sind nur drei Beispiele von Organisationen und Einrichtungen, die in den vergangenen Jahren von der Kleiderstube der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde Nottuln unterstützt worden sind. „In den Jahren 2018 bis 2021 konnten wir insgesamt einen Betrag von 3500 Euro für wohltätige Zwecke spenden“, berichtet Margret Bantin. „Unser großer Dank gilt dabei sowohl allen, die uns ausrangierte Kleidung gespendet haben, als auch unserer Kundschaft“, ergänzt Beate Hemke-Bühlbecker.

Seit einem Jahr ist die Kleiderstube, die im Johanneshaus untergebracht ist, wieder geöffnet, erläutern die beiden Teamsprecherinnen. Zuvor hatte die Einrichtung aufgrund der Corona-Pandemie monatelang schließen müssen. Aktuell immer montags von 10 bis 12 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr können Kunden im Johanneshaus zwischen den Kleiderspenden stöbern. Momentan allerdings nur für maximal 30 Minuten, und das auch nur nach telefonischer Terminabsprache. Außerdem gilt eine Maskenpflicht. „An dieser Regelung werden wir auch erst einmal festhalten“, betont Beate Hemke-Bühlbecker mit Blick auf die Corona-Zahlen. Und der Andrang sei groß: „Alle Uhrzeiten sind eigentlich immer zwei bis drei Wochen im Voraus vergeben. Wir haben mittlerweile schon eine Doppelbelegung pro Termin eingeführt, und auch da hatten wir zuletzt immer alles ausgebucht.“

3500 Euro für wohltätige Zwecke

Neben den Öffnungszeiten am Montag werden zusätzlich auch dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr Kleiderspenden angenommen. Bedarf besteht momentan vor allem bei Winterkleidung in Kindergrößen. „Nachfrage besteht zudem eigentlich immer bei Sportkleidung und Sportschuhen“, fügt Hemke-Bühlbecker hinzu. Was sich das Team zudem wünscht: Verstärkung. „Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen“, sagt Margret Bantin. Neben dem Verkauf gehöre dazu die Aufbereitung der gespendeten Kleidung.

Den Erlös aus dem Verkauf hat das Team der Kleiderstube zuletzt gleich an eine ganze Reihe von Hilfsprojekten gespendet. So konnten sich das Kinderhospiz Bärenherz, der Verein Kinder Jemens in Not, der Münchener Zeltschule e.V. und die Aktion „EinDollarBrille“ über Zuwendungen freuen. Nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz flossen Gelder zudem an „Billerbeck hilft“ und die Aktion Lichtblicke. „Ferner unterstützen wir die Obdachlosenhilfe in Dortmund und Bochum, indem wir winterfeste Schlafsäcke kaufen und diese spenden“, verraten die Sprecherinnen.

Team wünscht sich Verstärkung

Was beide betonen: „Unsere Arbeit ist auch motiviert vom Nachhaltigkeitsgedanken.“ Schließlich müsse man nicht immer seine Kleidung neu kaufen, gebrauchte Pullover, Hemden oder Hosen seien meist genauso gut - und würden Ressourcen sparen.

Terminabsprachen für einen Besuch der Kleiderstube sind unter der Rufnummer 01 63/1 95 09 25 möglich. Wer das Team unterstützen möchte, kann sich ebenfalls unter dieser Nummer melden.