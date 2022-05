Zum 22. Mal steht der Maibaum

„Herzlich willkommen an diesem wunderschönen 30. April“, begrüßte bestens gelaunt Josef Holthaus am frühen Samstagabend die Besucher am Schulze Frenkings Hof. Zahlreiche große und kleine Appelhülsenerinnen und Appelhülsener waren zum Bürgerzentrum gekommen, wo der frisch geputzte Maibaum, bestückt mit den Appelhülsener Vereinsemblemen und den Wappen der Nottulner Partnerstädte, zum Aufstellen bereit lag. „Vor zwei Jahren haben wir ihn gar nicht und letztes Jahr in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aufgestellt“, erinnerte der Moderator. An diesem Wochenende genoss deshalb die Dorfgemeinschaft ganz besonders die traditionelle Veranstaltung, zu derem guten Gelingen in enger Zusammenarbeit Heimatverein, Kolpingsfamilie, Panama-Aktions-Team und Feuerwehr beitrugen.

Während eine Abordnung der Feuerwehr unter Leitung von Clemens Lenfers als Erstes den mit bunten Bändern geschmückten Kranz an den Baum montierte, ließen sich die Besucher bereits kühle Getränke und leckere Grillwürstchen schmecken. Die Jüngeren lockten besonders die vom Panama-Team aufgestellten Spiele, wo ihnen bei Erfolg neben dem Spaß auch noch Süßigkeiten winkten. Es herrschte allenthalben eine fröhliche Stimmung.

Appelhülsener genießen das Maibaumaufstellen Bei schönstem Aprilwetter fand am Samstag das Appelhülsener Maibaumfest am Bürgerzentrum statt. Zahlreiche Appelhülsener ließen sich das Spektakel und gemütliche Beisammensein nicht entgehen. Foto: Marita Strothe

Nach dem Ende der Vorabendmesse ging es dann für den Maibaum mit fachkundiger Hilfe der Feuerwehr zügig aufwärts. „Es hat gut geklappt“, lobte Holthaus unter dem Applaus der Zuschauer. „Zum 22. Mal wurde der Baum aufgestellt.“ Mit der Drehleiter wurde zum guten Schluss noch Thomas Zumbusch von seinen Feuerwehrkameraden in die Höhe gefahren, um die beim Aufstellen zur Sicherung angebrachten Seile zu entfernen. „Der Baum kann sich sehen lassen“, freute sich Holthaus und erklärte der zuschauenden Menge, dass der Schwan auf der Spitze in zwölf Metern Höhe sitze.

Für gute Unterhaltung sorgten an diesem Abend anschließend noch die Tänzerinnen und Tänzer des SV Arminia und die Fahnenschläger des Bürgerschützenvereins.