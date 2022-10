Zumindest trocken und warm

Nottuln

Am Montag wird die provisorische Flüchtlingsunterkunft in der Turnhalle am Niederstockumer Weg bezogen, weshalb die Verwaltung die Ratsmitglieder zu einer Besichtigung der kurzfristig mit dem nötigsten ausgestatteten Räumlichkeiten eingeladen hatte. Das dabei vorherrschende Gefühl: Ratlosigkeit angesichts der rasanten Entwicklungen der vergangenen Wochen und dem, was noch kommen mag.

Von Henning Tillmann