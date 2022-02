Zurück zu einem schönen Klang

Die Generalüberholung einer Kirchenorgel ist keine Kleinigkeit. Das gilt auch für die Arbeiten an der Orgel in der Appelhülsener Kirche St. Mariä Himmelfahrt. Die Kirchengemeinde investiert eine fünfstellige Summe.

Der Staub von Jahrzehnten kennt keine Gnade. Jeden Zentimeter im Inneren der Appelhülsener Kirchenorgel hat er erobert. Egal, welches Teil Orgelbauer Stefan Reider auch in die Hand nimmt, Finger und Handflächen werden schwarz. „Der ganze Staub und Dreck muss raus“, betont der Fachmann. Doch die Staubbeseitigung ist nur ein Teil der Arbeiten, die seit Anfang der Woche an und in der Orgel in der Appelhülsener Kirche St. Mariä Himmelfahrt durchgeführt werden. Denn die Orgel wird einer umfassenden Renovierung unterzogen. „Der größten seit 43 Jahren, seit der Inbetriebnahme in 1979“, wie Kantor Heiner Block und Kirchenvorstandsmitglied Karl Weckendorf im WN-Gespräch betonen.