Spendenerlös von Marietheres Wübken hilft zwei Schulen zwei Jahre lang

Marietheres Wübken ist im Sommer mit ihrem Rollator 100,4 Kilometer gelaufen und hat so rund 80 000 Euro Spenden für die Hilfsorganisation Mary‘s Meals gesammelt. Mit dem Spendenerlös werden zwei Schulen in Liberia und Malawi unterstützt.

Es ist wirklich reiner Zufall: Wenn Marietheres Wübken mir ihrem Rollator zu ihrem täglichen Spaziergang aufbricht, kommt sie fast immer auch an einem Werbeschild vor dem Uhrengeschäft Petermann vorbei. Auf dem Plakat blickt der Filmstar Gerad Butler die Passanten an. Fast könnte man meinen, der britische Schauspieler lächelt der Nottulnerin zu. Das würde er wahrscheinlich auch bei einer echten Zusammenkunft tun: Denn Gerard Butler engagiert sich für die Hilfsorganisation Mary‘s Meals – so wie auch Marietheres Wübken. Sie ist im Sommer mit ihrem Rollator 100,4 Kilometer gelaufen und hat so rund 80 000 Euro Spenden gesammelt.

Hilfsprojekte in Malawi und Liberia

Zweiter Zufall: Gerard Butler hat sich verschiedene Hilfsprojekte von Mary‘s Melas in Liberia angesehen. Und dorthin fließt auch ein Teil der Nottulner Spendengelder. Ingrid Schürmann, Nachbarin von Marietheres Wübken und stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Mary‘s Meals Deutschland, weiß ganz genau, wie die im Sommer gesammelten Spenden verwendet werden: „Wir haben die Gelder sofort für Projekte von Mary‘s Meals zur Verfügung gestellt“, erläutert sie.

An den beiden Schulen in Liberia und Malawi, die mit den Nottulner Spendengeldern unterstützt werden, sind große Sponsorenschilder aufgehängt worden. Foto: Mary's Meals Deutschland

Marietheres Wübken versorge mit ihrem Spendenerlös zwei Schulen: In Liberia wird die John Christian International School mit aktuell 1047 Kindern unterstützt. Hier betragen die Kosten für ein warmes tägliches Essen für alle Schülerinnen und Schüler 19 161 Euro pro Jahr. In Malawi wird die Mchinji Mission Primary School mit aktuell 1081 Kinder unterstützt. Hier betragen die Kosten für das Essen jährlich 19 783 Euro. „So können von den 80 000 Euro, die Wübken gesammelt hat, die beiden Schulen für zwei Jahre mit Schulmahlzeiten versorgt werden“, freut sich Ingrid Schürmann und ergänzt: „Wir haben uns für die Versorgung von zwei Schulen für zwei Jahre entschieden, weil wir damit auch eine langfristigere Sicherheit für die Kinder haben und die Aktion von Frau Wübken noch länger Früchte trägt.“

Sponsorenschilder an den Schulen angebracht

In Liberia versorgt Mary‘s Meals derzeit rund 144 000 Kinder an über 600 Schulen. „Liberia gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, über die Hälfte der Menschen muss mit weniger als zwei Dollar am Tag auskommen, ein Großteil der Kinder hat keinen Schulabschluss“, verdeutlicht Schürmann die Notwendigkeit der Hilfe. Eine Hilfe, die im konkreten Fall bei Kindern und Lehrern große Freude und Dankbarkeit ausgelöst hat. Dort weiß man ganz genau über den Ursprung der Spendengelder Bescheid. An beiden Schulen sind große Sponsorenschilder angebracht: „Together we are strong. Marie­theres Wübken, Nottuln“. – „Zusammen sind wir stark!“