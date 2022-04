Am Freitag (8. April) gestalten die Pfadfinder Nottuln das Friedensgedenken am Stiftsbrunnen im historischen Ortskern. Die Veranstaltung, zu der die Pfadfinderinnen und Pfadfinder alle Einwohner aus der Gemeinde einladen, beginnt um 18.30 Uhr.

„Zusammenleben beruht auf Toleranz und Verständnis.“ – Dieser Satz ist die Kernaussage des Gedenkens und er könnte auch von Robert Baden-Powell stammen, der die Pfadfinderbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts gründete. Die Pfadfinder aus Nottuln berichten an diesem Abend vom Leben und Wirken Baden-Powells. Der Brite hatte sich zeitlebens mit den Themen Toleranz und Verständnis auseinandergesetzt und sie auch in der Pfadfinderbewegung fest verankert, heißt es in einer Presseerklärung der Gemeinde Nottuln. Abgerundet wird die rund 20-minütige Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine und für den Frieden mit dem gemeinsamen Singen von Liedern, begleitet von Gitarrenmusik. Außerdem haben die Pfadfinderinnen und Pfadfinder eine Fähnchengirlande vorbereitet. Auf die Wimpel können die Teilnehmer der Veranstaltung ihre Gedanken und Wünsche schreiben. Anschließend soll die Girlande im Dorf aufgehängt werden.