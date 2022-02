Zusätzlicher Unterrichtsraum für Darup

31 Kinder sind für das kommende Schuljahr in der Sebastianschule in Darup angemeldet worden. Eine zweite Klasse könnte gebildet werden. Um auf den möglichen Bedarf vorbereitet zu sein, wird die Gemeinde kleinere Baumaßnahmen durchführen.

Die Gemeinde Nottuln wird am Bestandsgebäude der Daruper Sebastianschule mehrere kleinere Baumaßnahmen durchführen, damit die Schule bei Bedarf im nächsten Schuljahr mit zwei Eingangsklassen starten kann. Insgesamt sind für diese Arbeiten rund 22 000 Euro vorgesehen, berichtete Beigeordnete Doris Block am Mittwochabend im Ausschuss für Bildung und Soziales. Hinzu kommen noch Einrichtungskosten.

Grund für die Baumaßnahme sind die Anmeldezahlen für das neue Schuljahr. In Darup wurden 31 Kinder angemeldet, das reicht für zwei Klassen. Ob allerdings auch die Lehrerversorgung für zwei Eingangsklassen ausreichend sein wird, ist im Moment noch offen. Denn die Zahl der Lehrerstunden richtet sich nach der Gesamtzahl der Schüler, erläuterte die Beigeordnete im WN-Gespräch. Es kann also passieren, dass statt der zwei kleinen Klassen eine große Klasse gebildet werden muss.

Zwei Klassen könnten gebildet werden

Vom Baulichen her will die Gemeinde auf beide Möglichkeiten vorbereitet sein und der Schule damit größtmögliche Flexibilität geben. Die Verwaltung hat daher schon Bauanträge für verschiedene Maßnahmen gestellt. So soll der jetzige Raum im Obergeschoss, der derzeit von der Offenen Ganztagsschule genutzt wird, als Klassenraum hergerichtet werden, der 31 Schüler aufnehmen kann. Dafür ist unter anderem der Einbau von drei großen Dachfenstern notwendig. Die OGS selbst wird einen Raum weiterziehen. Zusätzlich sind auch kleinere Maßnahmen für einen vorhandenen Raum im Souterrain vorgesehen. Dieser könnte künftig als kleinerer Klassenraum genutzt werden. Sichergestellt werden soll, dass die Klassen möglichst wenig durch die Baustelle am Neubau gestört werden.

Der Ausschuss nahm die Informationen zustimmend zur Kenntnis und zeigte sich auch einverstanden mit der Zahl der Eingangsklassen an den Grundschulen. Diese verteilen sich wie folgt:

St.-Martinus-Schule: vier Eingangsklassen für 80 neue Schüler und 17 Schüler aus dem jahrgangsübergreifenden Unterricht; Astrid-Lindgren-Schule: zwei Eingangsklassen für 52 neue Schüler; Marienschule: zwei Eingangsklassen für 47 neue Schüler; Sebastianschule: bislang zwei Eingangsklassen für 31 neue Schüler.