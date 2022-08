Zustimmung nicht selbstverständlich

Wie geht es mit dem Projekt der Agravis AG am Beisenbusch in Nottuln weiter? Was spricht dafür, aber auch was dagegen? Der geplante Neubau in Nottuln war Hauptthema der Grünen-Fraktionssitzung, an der auch die Bundestagsabgeordnete Dr. Anne Monika Spallek teilnahm.

Wie die Grünen-Fraktion in einer Pressemitteilung erklärt, sind die Anforderungen der Grünen an das Agravis-Projekt klar: Klimaneu­tralität in Bau und Betrieb der Anlage, ein nachhaltiges Grünkonzept (inklusive einer Dach- und Fassadenbegrünung) und eine Überarbeitung der verkehrlichen Erschließung. Besonders die fehlende Rad- und ÖPNV-Anbindung sowie der geplante Umbau der Kreuzung B 525/Beisenbusch sind den Grünen dabei ein Dorn im Auge.

Aber auch wenn das Unternehmen diese Forderungen erfülle, bleibe vieles offen, betonen die Grünen: Verwertbare Unterlagen zum ökologischen Ausgleich lägen noch immer nicht vor. Fragen des Umwelt-, Arten- und Hochwasserschutzes blieben bisher unbeantwortet. „Die großflächige Versiegelung wird für Appelhülsen ein Problem darstellen“, ist sich Fraktionssprecher Richard Dammann sicher. „Eine Zustimmung zu dem Projekt unsererseits ist nicht selbstverständlich und auch nicht zwingend“, heißt es in einem gemeinsamen Brief, welchen Bündnis 90/Die Grünen, CDU und FDP gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Thönnes dem Unternehmen haben zukommen lassen.

„Am Ende stellt sich doch neben den angesprochenen Problemen immer die Frage, was eine Kommune von einer solchen Ansiedlung hat. Wo profitiert sie? Pro und Contra müssen sachlich gegeneinander abgewogen werden. Die Prioritäten allerdings sind sicherlich unterschiedlich“, so die Bundestagsabgeordnete. „Ökonomie und Ökologie müssen immer zusammen gedacht werden. Alles andere funktioniert einfach nicht mehr“, zeigt sie sich überzeugt.