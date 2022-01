Zwei Straßen ab sofort gesperrt

Planmäßig hat am Montagmorgen die von den Gemeindewerken beauftragte Kanalbaufirma damit begonnen, den Baustellenbereich an der Straße Kastanienplatz im Nottulner Ortskern einzurichten. Die ersten GFK-Rohrstücke sind schon abgeladen und warten auf den Einbau. Wie berichtet, sollen Mischwasserkanalisation, mehrere Schachtbauwerke und Hausanschlüsse erneuert werden. Kosten: rund 450 000 Euro.

Die Straße Kastanienplatz ist für die nächsten rund drei Monate komplett gesperrt. So viel Zeit ist für die Maßnahme veranschlagt. Fußgänger- und Radfahrerverkehr (bitte absteigen) ist aber weiter möglich. Außerdem ragt der Baustellenbereich in die Fahrbahn der Stiftsstraße hinein, weshalb diese ebenfalls gesperrt ist. Für die nächsten rund vier Wochen ist die Stiftsstraße also in beide Fahrtrichtungen für Pkw eine Sackgasse. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich aber passieren.

Für den Bring- und Abholverkehr der Jungen und Mädchen der DRK-Kita „Alter Kindergarten“ hat die Gemeinde eine provisorische Lösung auf dem Parkplatz Kastanienplatz eingerichtet. Im Ausfahrtbereich in Richtung Kita sind vier Kurzzeitparkplätze für die Kita-Eltern ausgeschildert worden.