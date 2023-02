Zwei Tote sind schon abgehakt

In der Stiftsbuchhandlung stand Mord auf dem Programm. Der Autor und Journalist Leon Sachs präsentierte seinen neuen Thriller „Der Zirkel“. Dazu gab er spannende Einblicke in die Entwicklung des Buches.

„Drei Tote habe ich versprochen, zwei können wir schon abhaken“, stellte Leon Sachs fest. Bei einer Lesung in der Nottulner Stiftsbuchhandlung Esplör präsentierte der Autor sein neues Buch „Der Zirkel – Sie wollen dich. Sie finden dich.“ Dabei fühlte sich der Autor ein wenig wie ein Versuchskaninchen. Denn zum ersten Mal wurde in der Stiftsbuchhandlung ein Thriller vorgestellt. Erschienen war das Buch bereits im September 2022 im Penguin TB Verlag. „Ich versuche jetzt mal, als Kaninchen zu bestehen“, beschloss Sachs. Und sein Versuch – das zeigte die Reaktion des Publikums – war sichtlich von Erfolg gekrönt.

In „Der Zirkel“ untersucht Johanna Böhm, Studentin an der Polizeiakademie in Berlin, drei Mordfälle in drei verschiedenen Ländern. Bei den Opfern handelt es sich um Bekannte aus ihrer eigenen düsteren Vergangenheit. Mal miteinander, mal gegeneinander ermitteln Böhm und der Ex-Geheimdienstler Rasmus Falk die Hintergründe der Morde, immer begleitet durch ihr gegenseitiges Misstrauen. Mit kleinen Auszügen aus dem Thriller nahm Sachs seine Zuhörer mit an die Schauplätze der Geschichte - und der Morde.

Die Hauptfigur ist eine gute Freundin des Autors

Die Nottulner hatten Glück, dass sie zwei der drei Morde bereits „miterleben“ durften. Gleich zu Beginn der Lesung hatte Sachs sie vorgewarnt: „Es kann gut sein, dass ich mich verquatsche. Dann gibt es einen Auszug weniger.“ Aber auch beim „Verquatschen“ hörte ihm das Publikum gerne zu. Denn zwischen den Passagen gab der Autor immer wieder Einblicke in die Hintergründe des Buches, seiner Recherchen und der Figuren. So erklärte er, dass es Johanna Böhm wirklich gibt. Die Figur sei an eine gute Freundin angelehnt, die im Alter von 29 Jahren einen Kindheitstraum verwirklichte und sich in Berlin zur Polizistin ausbilden ließ. „Ein absoluter Glücksgriff“, schwärmte Sachs. Im Laufe der Jahre habe er seine Freundin immer wieder „angezapft“, um die Figur Johanna Böhm zu entwickeln.

Der Rest der Geschichte kam später dazu. Gerne hätte Leon Sachs viel mehr darüber erzählt. Insbesondere die Recherche sei hochinteressant gewesen. Denn dabei hat er sich nicht nur eine Einführung in die Welt des Darknets und des Hacking geben lassen. Er hat sich auch Kontakt zum Militärischen Abschirmdienst (MAD) und dem Bundesamt für Informationssicherheit verschafft. Ein „Spion“ des MAD wurde schließlich zur Blaupause für die Figur des Rasmus Falk. An dieser Stelle muss Sachs sich allerdings bremsen, damit er nicht zu viel über seine Geschichte preisgibt. Sollte es eine weitere Lesung in Nottuln geben, will er dazu mehr verraten.

Zweiter Teil soll in diesem Jahr folgen

„Der Zirkel“ ist der erste Teil der Reihe rund um Johanna Böhm und Rasmus Falk. Der zweite Teil soll noch in diesem Jahr folgen. Das gab Sachs bekannt und verriet damit versehentlich schon, wie die beiden Hauptfiguren ihr erstes Abenteuer überstehen. Damit bleiben aber immer noch genug Fragen offen, deren Antworten die Leserinnen und Leser selbst herausfinden dürfen.